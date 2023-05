Украина захотела получить 50 истребителей F-16 от Запада Бывший президент Польши призвал главу МО уйти в отставку Бывший президент Польши Комаровский призвал главу Минобороны страны уйти в отставку 16 мая 2023, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший президент Польши Бронислав Комаровский призвал главу Министерства национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать «козла отпущения» из генерала. Власти Польши 27 апреля сообщили, что в окрестностях Замостя, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Выяснилось, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года, причем польские военные о нем знали. На прошлой неделе премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии только в конце апреля. После этого вице-премьер, министр нацобороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий ВС страны получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. По словам Комаровского, если Блащак является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчиненных ему генералов, передает РИА «Новости». По его мнению, не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороны об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ранее СМИ сообщали, что на обломках найденной на территории Польши ракеты класса «земля – воздух» якобы обнаружили «надписи на русском языке». Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской

Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном. «По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики. «Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт. «Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник. «Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он. «Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт. «Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули. Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания. Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов. В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам. Вассерман объяснил основную цель Галкина и Земфиры оспорить статус иноагентов

Отмена статуса иностранного агента для российских артистов – это восстановление доступа к кормушке – возможность выступать на корпоративах и получать большие гонорары, сказал газете ВЗГЛЯД публицист, депутат Анатолий Вассерман, комментируя иски певицы Земфиры и телеведущего Максима Галкина, оспаривающие решение российского Минюста включить их в реестр физлиц-иностранных агентов. «Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», – говорит Вассерман.

По его мнению, Галкин и Земфира сделали правильный шаг, подав иск, поскольку суд является надежным инструментом для определения истины. При этом он сомневается, что суд отменит статус иностранного агента, поскольку эти артисты, по его мнению, получают средства деньги от различных иностранных источников, а также делают политические заявления. «Заработок от иностранцев и участие в политике в совокупности как раз и означает, что человек исполняет функции иностранного агента. Впрочем, я не исключаю, что суд сочтет деятельность, скажем, той же Рамазановой, не политической, и снимет с нее этот статус», – заключил Вассерман. Ранее певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом) подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя снять с нее статус иностранного агента. Позже стало известно, что с точно таким же требованием выступил телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом), также подавший иск.

«Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. «Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник. «Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт. «Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков. Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы. Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, впрочем, последний отступил после первого же выстрела в его сторону, рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным «Тигр», подчиненные которого участвовали в бою. По его словам, Leopard в субботу вышел «отработать российские позиции», однако российские танкисты выдвинулись на встречный бой. Боец с позывным «Тигр» добавил, что это был первый подобный случай. Российская дежурная бронегруппа «выдвинулась на прямую наводку», один из экипажей выстрелил по противнику, но не попал, после этого Leopard отступил, передает ТАСС. «Тигр» уточнил, что Leopard выкатился, чтобы отработать по опорному пункту ВС России, но благодаря разведке был оперативно обнаружен. Ранее министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении.

Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах. Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС. Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается. В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. По его словам, в начале года на Кадырова вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить жеребца по кличке Зазу. «Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали – конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным», – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадров сообщил, что спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими». «Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – добавил он. По словам главы региона, сейчас конь на пути домой, за его освобождение Кадыров отдал 18 тыс. долларов. «Именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!» – отметил Кадыров. Ранее сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову.

Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны». Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар. Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма. Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета». Месячная аудитория «ВКонтакте» достигла 81,5 млн пользователей 15 мая 2023, 17:38 В первом квартале 2023 года средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в России выросла на 11% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до рекордных 81,5 млн пользователей, сообщили в компании VK. Средняя дневная аудитория также выросла на 11% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до рекордных 52,3 млн пользователей, сообщается на сайте компании. Мировая аудитория «ВКонтакте» в первом квартале года в среднем составила рекордные 104,2 млн активных пользователей в месяц. В марте 2023 года пиковая ежедневная аудитория выросла до 53,6 млн, что стало новым рекордом по посещаемости. Среднее время, проводимое «ВКонтакте» в первом квартале 2023 года, составило 45 минут в день. Охват соцсети в марте 2023 года составил 86% российской интернет-аудитории, при этом 54% пользователей посещали платформу ежедневно. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки «ВКонтакте» на 49% в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года, рассказали в компании.

Российские противовоздушные силы за сутки сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, сообщили в Министерстве обороны. Российские ПВО за сутки перехватили одну крылатую рак

Новую технологию использования борщевика Сосновского начнут применять в Подмосковье, говорится в заявлении заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова. Борщевик Сосновского придает стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, такие стройматериалы имеют небольшую себестоимость, и их можно применять для развития малоэтажного строительства, передает телеканал «360». В частности, борщевик планируют использовать при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей. Ранее российские ученые придумали лекарство для борьбы с раком из борщевика Сосновского. Новости СМИ2 В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России

Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС. Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии. Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова 16 мая 2023, 01:25 Текст: Антон Никитин

Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова. Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова. Новости СМИ2 В Кремле оценили публикацию о якобы предложении Пригожина ВСУ Песков: Якобы имевшее место предложение Пригожина ВСУ похоже на «утку» 15 мая 2023, 13:09 Текст: Елизавета Шишкова

Публикация издания The Washington Post о том, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин якобы предлагал сообщить ВСУ информацию о том, где можно атаковать российские войска, в обмен на вывод украинских сил из Артемовска (Бахмут), похожа на газетную утку, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Он отметил, что в последние годы даже уважаемые издания довольно часто не брезгуют публикацией уток. Комментировать саму статью представитель Кремля отказался, передает ТАСС. Ранее Пригожин заявлял, что бойцы «Вагнер» останутся на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что пока получено только 10% от запрашиваемых снарядов. В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки

В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку. Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил. Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома. Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи. В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Новости СМИ2 Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска

На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков. Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ. За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.