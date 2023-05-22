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В минобороны Белоруссии пригрозили «отрезвить горячие головы» в Европе
Помощник министра обороны Белоруссии Касинский заявил о готовности Минска «отрезвить горячие головы» в Европе
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Если горячие головы в Европе захотят предпринять агрессивные действия против Белоруссии, Минск готов их отрезвить, заявил помощник министра обороны страны Леонид Касинский.
Так Касинский ответил на вопрос, будет ли появление тактического ядерного оружия на территории Белоруссии «отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Помощник министра отметил, что «летные силы прошли переоборудование», чтобы стать «средством ношения ТЯО». По его словам, белорусские военные «прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем «Искандер».
Напомним, Касинский сообщил, что Белоруссия на фоне спецоперации России на Украине переработала программы боевой подготовки и проанализировала планы оснащения армии вооружением.
В марте российский лидер Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Georgian Airways решила не пускать на борт президента Грузии
Georgian Airways объявила президента Грузии Зурабишвили персоной нон-грата на своих самолетах
Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways решил не пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг, заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
В заявлении основателя говорится, что госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании, поэтому Georgian Airways объявляем ее персоной нон-грата. Как уточнил Гаиашвили, пока президент не извинится перед грузинским народом, на борт ее пускать не будут, передает ТАСС.
Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая.
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
Спецслужбы США уличили в подготовке провокации с Кораном в Волгограде
Источник: Провокация с сожжением Корана в Волгограде была организована при участии спецслужб США
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Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб, сообщил источник в российском правоохранительном ведомстве.
Как сообщил источник ТАСС, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением Корана. Источник напомнил, что «украинский режим, включая его спецслужбы, работает под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории России».
Источник добавил, что поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления.
Между тем в пресс-службе СК России сообщили, что уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ, возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.
Напомним, в субботу житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран.
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военного.
Тем самым он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что город не перешел под контроль России, передает РИА «Новости».
«Владимир Саныч лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», – заявил Пригожин.
Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации завершили освобождение Артемовска.
Замминистра науки России скончался по пути из командировки на Кубу
Минобрнауки: Замминистра науки России Петр Кучеренко скончался, возвращаясь из командировки на Кубу
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Статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу, сообщили в Минобрнауки.
По сообщению ведомства, 20 мая скончался статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. В Минобрнауки сообщили, что ему стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу, борт сел в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось, передает РИА «Новости».
В ведомстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.
Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края. Возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. Работал руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2021 году назначен статс-секретарем – заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации.
Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
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Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.
«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.
«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.
«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.
«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.
«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.
Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
В Госдуме пообещали обсудить запрет на въезд польских фур
Володин: Совет Думы обсудит запрет проезда в России фур из Польши в ответ на политику страны
Совет Думы в понедельник обсудит ответные меры на антироссийскую политику Варшавы, включая запрет на передвижение польских фур по территории России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, правильно будет запретить Польше наживаться на России и прекратить проезд польских фур по территории нашей страны, чтобы они перегружали товары на российские грузовики и наши граждане зарабатывали на транспортировке, передает ТАСС. Он указал, что издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро, пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тыс. водителей.
Он также подчеркнул, что Польша отказалась от общей истории и поэтому должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить России стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы.
Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве.
В МИД России заявили, что захват школы при посольстве России в Варшаве не просто пересекает красные линии, а выходит за рамки нормальности.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет продолжать работать над изъятием новых зданий у российского посольства.
Стали известны самые популярные в России автомобили в 2023 году
«СберАвто»: Самыми популярными в России авто в 2023 году стали Lada Granta и Hyundai Solaris
Самыми популярными автомобилями у россиян с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, а медианная стоимость машины составила 1,1 миллиона рублей, подсчитали в компании «СберАвто».
По сообщению компании, самыми популярными моделями у россиян с начала года стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta, при этом 90% россиян приобретали машины с пробегом, а медианная стоимость автомобиля составила 1,1 млн рублей, передает РИА «Новости».
Лидером по количеству сделок по покупке автомобилей онлайн является Москва, где совершено 17% от общего числа сделок. Самыми востребованными у москвичей моделями стали Skoda Octavia, Toyota Camry, и Volkswagen Tiguan. Медианный чек на покупку автомобилей составил 1,57 млн рублей.
Второе место занимает Санкт-Петербург, где жители города чаще всего приобретали Kia Sportage и Kia Rio , а медианная стоимость машины составила 1,15 млн рублей.
Тройку лидеров замыкает Казань, где самыми популярными моделями были Renault Sandero и Kia Rio, а медианный чек составил 1,195 млн рублей.
Ранее LADA впервые за 13 лет стала лидером на авторынке Москвы.
В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках»
Двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Расследование, проведенное газетой и другими немецкими и европейскими СМИ, показало, что следователи несколько месяцев назад нашли предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.
Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.Отмечается, что туристическое агентство может быть лишь подставной компанией. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Ранее следователи в Германии заявили, что яхта «Андромеда» могла служить для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
Киев опроверг признание Зеленским потери Артемовска
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Он в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) дал разъяснения про ответы «президента Украины на вопросы о Бахмуте». Как указал Никифоров, был задан вопрос: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет». Таким образом, по его словам, «президент опроверг взятие Бахмута», передает РИА «Новости».
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».
Ранее Reuters сообщило, что Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. Отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, он ответил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.
Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.
Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.
Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
NYT указала на «эпоху демократического разочарования» для лидеров G7
NYT объявила об «эпохе демократического разочарования» для «клуба одиноких сердец» G7
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Саммит G7 превратился в «клуб одиноких сердец», позволив лидерам стран пожаловаться на утрату поддержки со стороны их сограждан, заявил обозреватель Питер Бейкер.
Бейкер заявил, что для президента США Джо Байдена и других лидеров G7 наступила «эпоха демократического разочарования», их «избиратели кажутся постоянно недовольными» главами государств и правительств. Отмечается, что по разным причинам «каждый лидер находится в затруднительном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Как показал опрос, проведенный Morning Consult, ни один из лидеров G7 не имеет сейчас поддержки большинства населения в своей стране. Мксимальный результат показывает глава правительства Италии Джорджа Мелони, но и у нее рейтинг одобрения составляет только 49%.
Бейкер указывает на проблемы Байдена с госдолгом, инфляцией, преступностью, а также на его возраст. У президента Франции Эммануэля Макрона проблемы из-за пенсионной реформы. Если бы выборы проходили сейчас, то и британская Консервативная партия Риши Сунака, и канадская Либеральная партия Джастина Трюдо проиграли бы их, как и немецкая Социал-демократическая партия Олафа Шольца.
Саммит G7 в Хиросиме стал возможностью для непопулярных в собственных странах лидеров поделиться переживаниями и обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей, заявил Бейкер.
Напомним, в Хиросиме проходит рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7, в ней принимает участие украинский президент Владимир Зеленский.
Беженец рассказал, как ВСУ «вытравливали» из укрытий жителей Артемовска
Солдаты Вооруженных сил Украины «вытравливали» из укрытый жителей Артемовска слезоточивым газом и дымовыми шашками, рассказал житель города Виталий, доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР.
По его словам, чтобы люди выходили из укрытий, украинская армия бросала в подвалы дымовые шашки, передает ТАСС.
По мнению мужчины, жителей одного из домов или забрать хотели, или расстрелять, в подвале была 15-летняя девочка.
Напомним, штурмовые отряды «Вагнер» завершили освобождение Артемовска.