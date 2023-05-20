Глава ЕК рассказала о содержании 11-го пакета санкций

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС добавит в 11-й пакет санкций обходившие ограничения компании

Евросоюз (ЕС) намерен включить в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, в отношении которых подозревают в обходе санкций против Москвы, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Как указала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF, ЕС серьезно настроены прекратить обход санкций, передает РИА «Новости».

Поэтому, по ее словам, в 11-м пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у ЕК имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что среди этих более чем 90 компаний, и около восьми зарегистрированы в Китае. «Это не значит, что это должна быть китайская компания», – добавила она.

Это компании, как пояснила председатель Еврокомиссии, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. «Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем ясны. Кстати, то же самое относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы вводим санкции, заявив, что мы этого не потерпим, и поэтому к этим компаниям будут применены санкции», – резюмировала она.

Ранее в Евросоюзе решили включить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 российских физических и юридических лиц.