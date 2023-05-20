В России отметили годовщину взятия Мариуполя

Участники освобождения Мариуполя рассказали о восстановлении города после тяжелых боев

Власти Донецкой народной республики (ДНР), политики, врачи и преподаватели вспомнили, как освобождали Мариуполь и спасали жителей, а также рассказали о будущем города.

«Ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината «Азовсталь», завершилась массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Азов» (запрещен в России), за несколько дней сложили оружие около 2,5 тыс. нацистов», – написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь, именно поэтому накануне вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя.

«Противник хотел превратить Донбасс в руины, но преступным планам не суждено сбыться – все возродим!», – заявил Пушилин.

Зампред комитета Госдумы по обороне, доброволец СВО, полковник, командир отряда БАРС «Каскад» Дмитрий Саблин – мариуполец. В первую годовщину освобождения города от нацистов он рассказал о том, как спасали жителей, и каким он видит будущее Мариуполя.

По его словам, бои на окраине города начались 17 марта прошлого года.

«Мы приехали 19 марта, когда бои проходили в 400 метрах до домов. 21 марта был развернут гуманитарный центр партии. Ситуация была крайне тяжелая. По Володарскому шоссе постоянно шли люди в поисках воды, еды. Везде было много погибших. В месяц мы раздавали до 250 тысяч наборов с продуктами. Думали только об одном – как спасти людей», – вспоминает Саблин.

«Мы стояли возле 2-й больницы с помощником Володей. Подбежали люди и говорят: батюшка, нужно срочно отпеть ребенка. Я говорю: Володя, иди, читай молитвы. Он – верующий. Подходим – лежит мальчик, шесть лет. Его убил снайпер ВСУ. Никто не знает, где родители. Володя прочитал молитвы. И в этот момент произошел переворот сознания, с кем эта война. С нацистами, которые не гнушаются ничем», – рассказал зампред комитета Госдумы.

Он заявил, что на первом этапе после освобождения города необходимо было дать воду, электричество, подготовить к зиме. По словам Саблина, идет широкомасштабное строительство.

«Ключевой вопрос – создание площадок, которые давали бы рабочие места. Город всегда был промышленным, здесь трудолюбивые люди, высокий уровень инженерно-технических кадров. Я не сомневаюсь в будущем моего города, потому что верю в молодежь Мариуполя», – подчеркнул Саблин.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, как работали российские врачи, когда в Мариуполе шли бои, и как была организована помощь жителям.

«Мы помним все, как будто это было сегодня или вчера. Приехали мы, когда в городе продолжались еще стрелковые бои. Делали перевязки, раздавали лекарства, лечили различные болезни. Вместе с нашими ребятами из МГЕР и «Волонтерской роты» спасали женщин, стариков и детей из – под завалов, из подвалов вытаскивали. Раздавали продукты, делали все, что было необходимо в тот момент. Все были заряжены одной целью», – вспомнил Хубезов, который с первых дней СВО координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе, а потом ушел на фронт добровольцем, служил в госпитале под Лисичанском.

Завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич отметил, что мариупольцы с уверенностью смотрят в будущее, и хочется их в этом поддержать.

«Для меня эта дата важна, потому что я коренной петербуржец, а Мариуполь – город-побратим Санкт-Петербурга. И восстановлением города как раз и занимается Санкт-Петербург. Я бываю в Мариуполе в среднем два раза в месяц, вижу своими глазами, как город возрождается из пепла. Более того, хочу сказать, что эта стройка стоит в одном ряду с восстановлением Сталинграда и Ленинграда после Великой Отечественной войны», – заявил Малькевич.

По его словам, уходя, нацисты сознательно уничтожали все, ничего живого там не оставляли, а сейчас в Мариуполе строится жилье, восстанавливается промышленность, Мариупольский порт.

«После того как первый этап восстановления закончится, Мариуполь будет играть важнейшую экономическую роль в жизни новых регионов. Сейчас уже видно, что город наполнился людьми, в городе пробки на дорогах, работает вся инфраструктура, вернулся общественный транспорт. В начале мая запущен трамвай, который как раз в этом году должен был праздновать 90 лет с первого пуска. Я вижу лица людей и их настроения. Мариупольцы с уверенностью смотрят в будущее, и хочется их в этом поддержать», – подчеркнул преподаватель.

Малькевич отметил, что Мариуполь всегда был русским городом.

«Я разговаривал с жителями, и там даже не было попыток искусственной украинизации в последние 8 лет. Просто для Украины это были люди второго сорта, над которыми укрофашисты издевались и измывались. Все эти долгие 8 лет, все эти страшные недели и месяцы, и битва за освобождение города вписаны навечно не только в новейшую, но и во всю историю нашей страны», – считает он.

Преподаватель также подчеркнул, что мариупольцы сражались за себя и за свой город во время Великой Отечественной войны, долго и упорно сражались, чтобы не пустить фашистов и тогда, и сегодня.

Между тем, «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» в первую годовщину освобождения Мариуполя организовали памятные мероприятия.

Активисты высадили аллею, провели с детьми флешмоб, нарисовали граффити, раздали жителям ленточки-триколор и вместе с мариупольцами возложили цветы к памятнику погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны на заводе «Азовсталь». По словам председателя МГЕР Антона Демидова, организация продолжает волонтерскую миссию: активисты работают в больнице интенсивного лечения, оказывают адресную помощь жителям.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Мариуполь стал символом освобожденных территорий.

