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Военкоры опубликовали видео ударов «Первой славянской бригады» под Авдеевкой
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Военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», расчеты гаубиц Д-20 «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удар по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении.
Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой.
Арабские страны обозначили свою позицию по Украине
МИД Саудовской Аравии назвал позицию арабских стран по Украине «позитивно нейтральной»
Арабские страны придерживаются принципа «позитивного нейтралитета» в отношении конфликта на Украине, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Джидде.
«Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине», – передает ТАСС слова министра.
По его словам, в равной мере хорошие отношения страна поддерживает и с Россией, и с Украиной. Вместе с тем он добавил, что арабские страны «приветствовали участие Владимира Зеленского» в саммите в Джидде.
Ранее Саудовская Аравия выражала готовность выступить посредником между Россией и Украиной, а также поддержать усилия, направленные на достижение политического урегулирования конфликта.
ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском
Военкоры сообщили об уничтожении штаба с офицерами бригады «Эдельвейс» под Артемовском
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Российские войска уничтожили штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ под Артемовском, ликвидирован командир украинского батальона Головатюк, сообщили российские военкоры.
По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после удара ВС России по полевому штабу врага на Украине появились первые некрологи. Так, сообщается, что был ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк.
Также отмечается, что российский отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у поселка Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка – Сакко и Ванцетти.
Ранее Минобороны сообщило, что российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского
Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.
Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.
Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.
«Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.
Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.
В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.
Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.
«Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности накануне годовщины освобождения города
Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Удар нанесли с северо-западного направления в сторону Мариуполя, всего по городу выпустили четыре ракеты, передает ТАСС со ссылкой на представительство.
Удар был нанесен в 21.20. До этого представитель силовых структур ДНР сообщал, что в районе старого мариупольского аэропорта слышны взрывы.
Напомним, в субботу Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от ВСУ и боевиков нацистских группировок. 20 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя и завершении операции на заводе «Азовсталь».
Ранее в пятницу ВСУ обстреляли Донецк, по городу выпустили 11 ракет.
В Киеве прогремели более десяти взрывов
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.
По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
NBC: США и союзники решили передать Украине истребители F-16
Вашингтон и союзники США планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник.
При этом неизвестно, когда будут поставлены самолеты, также нет информации о том, какие именно страны их поставят и в каком количестве, передает ТАСС.
Источник телеканала уточнил, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.
При этом NBC поясняет, что F-16, которые планируется передать Киеву, «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ. Истребители будут переданы в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности».
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны
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В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева.
«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он.
Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет».
При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить.
«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины.
Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме не стала пожимать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой по завершении матча.
По ее словам, дело в том, что спортсменка – россиянка, несмотря на то, что это спорт, все же «это также и политическая вещь», в такой ситуации это неприемлемо, передает «Чемпион.com».
«Так что здесь нет ничего личного», – добавила Калинина.
Отмечается, что после победного розыгрыша украинская спортсменка сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.
Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
До этого события участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
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Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.
В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.
По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».
Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.
Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине
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Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ.
Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС.
Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.
Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.
В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи».
Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
ВСУ нанесли повторный ракетный удар по Мариуполю дальнобойными ракетами
Украинские войска повторно обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами, пострадавших нет
При повторном обстреле ВСУ Мариуполя пострадавших нет, украинские войска ударили по городу дальнобойными ракетами, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).
Представитель силовых структур заявил, что тип дальнобойных ракет, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, уточняется, передает ТАСС.
Очевидцы сообщат, что система ПВО сбила четыре ракеты.
Ранее украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как год назад был освобожден Мариуполь, чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города.
В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7
Bloomberg: В Бразилии назвали ловушкой присутствие Зеленского на саммите G7 в японской Хиросиме
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил встретиться бразильскому лидеру Луле да Силве на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на то, что обе страны не входят в «семерку», в Бразилии сочли это ловушкой, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что президент Бразилии пока не ответил на предложение Зеленского встретиться. По словам одного из чиновников, в импровизированное участие президента Украины на саммите в Хиросиме может быть ловушкой. Кроме того, Бразилия готова встретиться с любым лидером, но опасается навязывания Киевом нежелательных действий, передает РИА «Новости».
Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции на саммит лидеров G7, где примет участие в сессии, посвященной Украине.
Напомним, Украина попросила у Бразилии 450 БТР Guarani. Покупка должна быть оплачена союзниками Бразилии и Украины и предусматривать гарантию, что машины будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.
До этого президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал действия Соединенных Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.
G7 призвала Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины
Страны G7: Китай должен надавить на Россию, чтобы она вывела войска с Украины
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Страны Группы семи (G7) призвали Китай принудить Россию вывести российских войск с Украины и прекращения СВО, говорится в итоговом коммюнике.
В принятом совместном заявлении лидеры G7 призывают Китай оказать давление на Москву, чтобы российские войска немедленно и безоговорочно были выведены с Украины, передает ТАСС.
Кроме того, лидеры G7 выступили против милитаризации Пекином Южно-Китайского моря. В заявлении говорится, что у Китая нет никаких прав на экспансивные морские притязания Китая в Южно-Китайском море.
При этом страны Группы семи заявили, что готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, учитывая национальные интересы государств «семерки». Отмечается, что G7 важно откровенное взаимодействие с Китаем для выражения ему озабоченностей. Кроме того в документе подчеркивается необходимость сотрудничества с Пекином, учитывая размер китайской экономики, и роль Китая на международной арене.
Вместе с тем лидеры «семерки» подчеркнули, что G7 своей политикой «не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию».
Ранее страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.
Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска
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На Артемовском направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание на флангах обеспечивют подразделения Южной группировки войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение подразделениям противника у Богдановки и Ягодного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки в данном районе совершено шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий ликвидированы свыше 95 военнослужащих и наемников, танк, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате огня артиллерии Южной группировки за свутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, польская артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино ЛНР. Под Торским Донецкой народной республики (ДНР) и Кременной ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.
Потери противника составили более 60 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику возле Угледара ДНР. За последние сутки уничтожены до 85 военнослужащих и одна «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение последних суток поражены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Недалеко от Копанки Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.