Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска

На Артемовском направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание на флангах обеспечивют подразделения Южной группировки войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение подразделениям противника у Богдановки и Ягодного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За прошедшие сутки в данном районе совершено шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий ликвидированы свыше 95 военнослужащих и наемников, танк, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате огня артиллерии Южной группировки за свутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, польская артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино ЛНР. Под Торским Донецкой народной республики (ДНР) и Кременной ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.

Потери противника составили более 60 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику возле Угледара ДНР. За последние сутки уничтожены до 85 военнослужащих и одна «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение последних суток поражены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Недалеко от Копанки Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.