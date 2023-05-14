Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой

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14 мая, воскресенье | Последнее обновление — 08:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД не исключил выхода России из Арктического совета
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой
Боец спецназа Южной группировки российских войск сообщил об огневом контроле трассы под Авдеевкой
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Российские войска на передовой под Новокалиново в ДНР установили полный огневой контроль над участком трассы Н20, с которого украинские позиции просматриваются на много километров, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.
Боец спецназа сказал, что на позиции находятся огневые расчеты минометов, АГС и ПТУРов. На указанном направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до 5 км, в связи с чем вооруженным силам Украины будет «очень тяжело прорваться», передает РИА «Новости».
Кроме того, в Южной группировке войск сообщили, что украинские военные в Марьинке «боятся, вольно себя не ведут», передвигается перебежками, а в случае контактного боя «ведут огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски – не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла». Движение диверсионных групп ВСУ обнаруживается еще на подступах к городу, по ним сразу наносится удар.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южнодонецком направлении российская артиллерия ликвидировала под Марьинкой разведгруппу ВСУ. Дроном «Ланцет» у Шахтерского уничтожена украинская гаубица M777.
Также артиллерия уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области – у населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. У Темировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», у Малой Токмачки и Каменского – пикапы с боевиками, а у Чаривного – грузовой автомобиль украинских военных. Также российскими расчетами ЗРК «Бук» отражен удар РСЗО HIMARS.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетные подразделения нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ у Краматорска и по украинской артиллерии у населенного пункта Мемрик, передает ТАСС.
Российская авиация атаковала скопления украинских военных у Григоровки и Авдеевки. В Григоровке и Белогоровке артиллерия уничтожила скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. В районе Марьинки сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.
В Минобороны России также сообщили, что расчеты батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции.
Напомним, на донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. В районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.
Венедиктов напомнил украинцам о пополнении Киевом российского бюджета
Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов напомнил о пополнении Киевом российского бюджета
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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) напомнил украинцам, что Киев по-прежнему организует трансфер газа из России в страны Евросоюза, пополняя таким образом российский бюджет.
Венедиктов отреагировал на претензии в адрес публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который по решению суда выплатил штраф в 1,5 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину и таким образом, по мнению проукраинских активистов, пополнил российский бюджет.
В этой связи журналист напомнил, что Украина все еще продолжает прокачку российского газа в европейские страны и в 2022 году получила за это от Москвы 1,2 млрд долларов. «Тем самым позволив России получить более 30 млрд долларов в бюджет. … И все это продолжается с прокачкой газа за миллиарды долларов в 2023 году», – указал Венедиктов в своем Telegram.
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича, недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
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Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
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В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
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Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
СЦКК ЛНР: Киев при обстреле Луганска применил крылатые ракеты Storm Shadow
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В ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, ВСУ задействовали одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенную в США.
Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что ВСУ применили ракеты Storm Shadow впервые.
На этой неделе британские власти подтвердили, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Москва заявила, что расценивает это решение как очередной враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от британских ракет.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
Напомним, в пятницу в результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
Мощный взрыв прогремел в Тернополе
Взрывы прогремели в Тернополе и Херсоне
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В регионах Украины объявлена воздушная тревога, мощный взрыв прогремел в украинском Тернополе, также сообщается о взрыве в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Тревога прозвучала в западных, центральных и в большей части восточных регионов Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил, что «есть прилет в промзону Тернополя», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской Весны» сообщают о том, что в Тернополе начался «сильнейший пожар». Указывается, что российские войска «уничтожают склады с боеприпасами и топливом для контрнаступления ВСУ». «Вероятно, на очередном заводе враг хранил боеприпасы», – пишут военкоры.
В свою очередь Киевская областная военная администрация проинформировала о работе средств ПВО в окрестностях столицы.Напомним, также было опубликовано видео взрыва склада боеприпасов в Хмельницком. Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта.
Российская артиллерия нанесла удар по нацбатальону «Азов»
Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»
Артиллеристы Южной группировки войск на Александро-Калиновском направлении совершили огневой налет по пункту временной дислокации запрещенного в России националистического батальона «Азов», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, сообщил, что в результате удара уничтожено четыре единицы автомобильной техники.
Кроме того, российские артиллеристы обстреляли 81-ю аэромобильную бригаду украинских вооруженных сил и их склад боеприпасов. В результате контрбатарейного удара уничтожен 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника.
Ранее появилось видео того, как подразделение группировки российских войск «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему.
На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки
За минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры, сообщили в военном медиацентре «Украина» со ссылкой на данные ситуационного центра украинского военного ведомства.
Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал медиацентра.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевшего за пределами населенных пунктов.
Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
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На донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, десантники в Артемовске сковывали противника на флангах. ВСУ потерпели поражение в районах пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).
Уточняется, на донецком направлении уничтожено более 285 военнослужащих и наемников, два танка, три машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
Кроме того, в районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ, сообщили в Минобороны.
В то же время на южно-донецком и запорожском направлениях были нанесены удары в Угледаре, Павловке, Новополь ДНР, Малиновке, Малой Токмачке и Новоданиловке Запорожской области.
Также, по данным Минобороны, в районе Новомайорскоuj ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), здесь потери противника составили свыше 155 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также американская артсистема М777.
На херсонском направлении за сутки ликвидированы порядка 20 военнослужащих, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в Николаеве уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На купянском направлении пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери противника за последние сутки составили до 170 военнослужащих. На красно-лиманском направлении уничтожено до 75 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 114 районах.
В Новодмитровке ДНР уничтожена РЛС наведения целей украинского ЗРК С-300. Возле Красного ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ, а в Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для военной техники.
Также истребительной авиацией ВКС России в Купянске Харьковской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
ПВО за сути перехватило три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24.
Военкоры показали груды уничтоженной техники по дороге в Артемовск
Военкоры опубликовали кадры «дороги смерти» ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) с грудами уничтоженной боевой техники.
Кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». На видео – новая куча разбитой различной военной техники от бронеавтомобилей, БМП и различных автомобилей.
Отмечается, что дорога идет в Артемовск через поселки Красное и Ивановское, которое находится под огневым контролем российской артиллерии.
Ранее военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском.
Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского
В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.
«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
Военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском
Появилось видео уничтожения украинских танков под Артемовском
В Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как бойцы группы «Вагнер» ликвидируют танки и другую украинскую бронетехнику под Артемовском (украинское название – Бахмут).
В Telegram «Военкоры Русской Весны» появились кадры, снятые в ходе боев под Артемовском. На них видно, как наводится артиллерия, а беспилотники «Орлан» фиксируют результат. По всей видимости, огонь велся высокоточными снарядами «Краснополь».
Ранее военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
Washington Post рассказала о желании Зеленского захватить российские города
Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба»
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
Как свидетельствуют полученные разведкой США материалы, Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории, а не только по регионам, которые Киев и Запад объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого Западом вооружения для ударов по территории России, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Зеленский пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Напомним, Зеленский в интервью Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, он назвал инцидент «плохой историей». Ряд СМИ предполагал, что утечка секретных документов Пентагона была попыткой Вашингтона сказать Зеленскому о том, что продолжать бои против России бесперспективно.
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