Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска

На донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, десантники в Артемовске сковывали противника на флангах. ВСУ потерпели поражение в районах пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, на донецком направлении уничтожено более 285 военнослужащих и наемников, два танка, три машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ, сообщили в Минобороны.

В то же время на южно-донецком и запорожском направлениях были нанесены удары в Угледаре, Павловке, Новополь ДНР, Малиновке, Малой Токмачке и Новоданиловке Запорожской области.

Также, по данным Минобороны, в районе Новомайорскоuj ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), здесь потери противника составили свыше 155 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также американская артсистема М777.

На херсонском направлении за сутки ликвидированы порядка 20 военнослужащих, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в Николаеве уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На купянском направлении пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери противника за последние сутки составили до 170 военнослужащих. На красно-лиманском направлении уничтожено до 75 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего за сутки ВС России поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 114 районах.

В Новодмитровке ДНР уничтожена РЛС наведения целей украинского ЗРК С-300. Возле Красного ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ, а в Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для военной техники.

Также истребительной авиацией ВКС России в Купянске Харьковской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

ПВО за сути перехватило три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24.