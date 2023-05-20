Власти Крыма заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что передачу полуострова УССР не оформили юридически

Факт передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был оформлен юридически, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, при пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что Крым никогда не покидал состава России, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014 – то есть процесс нашего приема- передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен, передает РИА «Новости».

Также Константинов добавил, что подготовка обоснования для отмены решения о передаче Крыма УССР займет не так много времени, как может показаться на первый взгляд.

«Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать. Допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор мы задаемся вопросом, как такое могло произойти», – подчеркнул он.

Более того, глава крымского парламента отметил, что органы, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями.

«Не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения «места прописки» Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения», – заметил он.

По словам Константинова, при передаче Крыма в состав УССР не было никакого документа, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и всех региональных традиций.

«Это только небольшая часть тех нарушений, которые были допущены. И, исходя из этого, Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал», – резюмировал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада.