В России предложили ввести выплаты за продолжительный брак

Депутат Нилов: В ЛДПР разрабатывают посвященный Жириновскому законопроект о выплатах за продолжительный брак

Депутаты Госдумы приступили к разработке проекта закона о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительность брака более 20 лет, сообщил один из разработчиков инициативы Ярослав Нилов.

Нилов отметил, что в ряде регионов уже установлены меры поддержки таких пар, однако с учетом ситуации, когда нужно поддерживать материнство и детство, в поддержке нуждается и сам институт семьи. По его словам, в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля, следовало бы рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке, передает ТАСС.

Соавтор инициативы считает, что если люди находятся в браке более 20 лет, то им следует назначить выплату в 20 тыс. рублей каждому супругу без учета районных коэффициентов. Производить эту выплату, по замыслу, нужно каждые пять лет. Кроме того, регионы будут вправе назначить дополнительные меры поддержки.

Нилов добавил, что во фракции законопроект хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому. Он напомнил, что первый и единственный брак политика продлился много десятилетий, несмотря на трудности.

В пресс-службе ЛДПР уточнили, что законопроект планируется отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что обсуждает с правительством дополнительные меры по поддержке семей и демографии.

