На KazanForum 2023 рассказали о важности обратной связи от властей

На главной площадке экономического взаимодействия России со странами исламского мира KazanForum 2023 рассказали о том, как обратная связь с органами власти на запросы граждан в Сети отражается на уровне делового климата.

Отмечается, что уровень цифровизации в России – один из самых высоких в мире: 88,2% населения страны является аудиторией интернета, а 67% граждан заходят в соцсети ежедневно.

По той причине, что население все больше «уходит в цифру», органы власти начинают использовать соцсети и мессенджеры для своевременной реакции на запросы граждан. Цифровизация института обратной связи таким образом становится одним из главных приоритетов работы государства в Сети и важным фактором в развитии экономики регионов.

Так, именно цифровизация обратной связи власти и предпринимательского сообщества лежит в основе совместного проекта Минэкономразвития и «Диалога» по выстраиванию механизма обратной связи с инвесторами. Проект реализуется в 12 пилотных субъектах на базе Центров управления регионами (ЦУР).

«Эта работа – часть внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова. Стандарт позволяет объединить инвестиционный потенциал России и стран исламского мира», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

А «ЦУР. Бизнес» позволяет в режиме единого окна получить консультацию, направить предложения по улучшению в регионе делового климата и корректировке нормативно-правовых актов, а также сообщить об административных и системных барьерах, которые требуют внимания органов власти.

«Проект по сбору обратной связи бизнеса, который апробируется в пилотных регионах, позволяет органам власти углубить качество взаимодействия с предпринимательским сообществом и в кратчайшие сроки решать наиболее острые проблемы бизнеса. Такую систему мы сейчас выстраиваем, и в этом году она уже заработает», – отметил Керефов.

Как заметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов, важно, что в тех субъектах, где работа над обратной связью от предпринимательского сообщества максимально оцифрована.

«Мы фиксируем четкую корреляцию между местами регионов в национальных рейтингах уровня инвестиционной привлекательности и уровнем цифровизации обратной связи. Чем лучше в регионе развита цифровая инфраструктура, тем быстрее представители бизнеса могут получить ответы на свои вопросы от органов власти и сообща выработать практические решения, которые сделают субъект привлекательным в глазах инвесторов», – заверил он.

Как подчеркнул директор лаборатории инициатив АСИ Андрей Дорошенко, комплексный подход к формированию рейтинга, основанный в том числе на экспертизе самих предпринимателей, позволяет властям понять, на чем необходимо сделать акцент в своей работе, чтобы сформировать комфортный климат для развития бизнеса.

«К системе подключены представители органов власти федерального, регионального и муниципального уровней – в режиме 24/7 они отслеживают комментарии и публикации в соцсетях», – отметил он.

Отмечается, что в «Инцидент Менеджменте» есть отдельный трек для запросов от предпринимателей – «Экономика и бизнес». Только за этот год в рамках трека было обработано более 70 тыс. тематических вопросов из разных регионов, а средняя скорость ответа госслужащих составила четыре часа.

Также уточняется, что на общие вопросы предпринимателей о мерах поддержки бизнеса нередко отвечают сами федеральные органы власти. В частности, на просьбу фермера из Сахалина помочь с развитием своего дела в комментариях ВКонтакте откликнулось Минэкономразвития России и предложило воспользоваться поддержкой нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», где фермеры, которые только начинают или планируют бизнес в сельском хозяйстве, могут претендовать на получение до 3 млн рублей из средств гранта «Агростартап».

«Мы фиксируем новый тренд в российском госсекторе, когда главы субъектов при принятии управленческих решений опираются не только на социально-экономические индикаторы, но и на данные обратной связи, собираемые из открытых источников. Руководствуясь прозрачными медиаданными, на их основе свои поручения сегодня дают порядка 70 губернаторов», – заключил Файзутдинов.