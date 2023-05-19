Москва обвинила Запад в попытке нанести России поражение на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя: Запад использует Украину как полигон, стремится нанести России стратегическое поражение

Коллективный Запад использует Украину как полигон, ведет конфликт «до последнего украинца», руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести России стратегическое поражение, чтобы диктовать всем свою волю и свои так называемые правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В своем выступлении на заседании СБ ООН Небензя заявил, что цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. Он отметил, что это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности. Дипломат уверен, что цель коллективного Запада заключается в использовании Украины как полигона, затягивании конфликта «до последнего украинца» в стремлении нанести России «стратегическое поражение», чтобы и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила, передает РИА «Новости».

Небензя указал, что на накачку Украины вооружениями тратятся миллиарды долларов, которые перетекают из карманов налогоплательщиков стран Запада на счета западного военно-промышленного комплекса.

Он напомнил слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны организации уже выделили на нужды ВСУ свыше 65 млрд евро, а на продовольственную безопасность в 2021–2023 годах было потрачено 18 млрд долларов. Дипломат подчеркнул, что это и есть приоритеты коллективного Запада.

Накануне Небензя заявил о праве России на все меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности.