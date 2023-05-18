Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз безопасности

Постпред РФ при ООН Небензя: Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности

Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности, цели специальной военной операции будут выполнены, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме поставок оружия Киеву Западом.

В своем выступлении дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Он заверил, что цели специальной военной операции будут выполнены, передает ТАСС.

Как отметил Небензя, странам Запада было прекрасно известно, кого именно они приводят к власти в результате государственного переворота в 2014 году и кого они тщательно взращивали до этого в интересах планомерного превращения Украины в «анти-Россию».

Постпред РФ при ООН заявил в СБ ООН, что человеконенавистническая суть нынешнего киевского режима, преклоняющегося перед украинскими националистами прошлого, совершавшими чудовищные преступления против мирного польского, еврейского, русского населения, в полной мере проявилась в развязанной им многолетней войне против русскоязычного населения Донбасса.

Дипломат подчеркнул, что страны Запада не только не препятствовали этому, но и, как признаются сами их лидеры, откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Он отметил, что они не отказываются от своих целей и сейчас, несмотря на уже беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт.

Напомним, в апреле Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России. Перед этим стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и рассматривает возможность их усиления.