Онуфриенко: Подрывом железной дороги Украина пытается запугать население Крыма

Военный аналитик Онуфриенко: Подрыв ж/д путей в Крыму – бессмысленная атака по гражданскому объекту

Украина пыталась запугать жителей Донбасса на протяжении девяти лет. Теперь противник активизировал эту деятельность в отношении других регионов РФ. Однако подобные усилия заранее обречены на провал. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее между Севастополем и Симферополем вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц»

«Подрыв железнодорожных путей – бессмысленная атака по гражданскому объекту, никакой военной выгоды в этом нет. В ход идет необъяснимая украинская логика. Вероятно, это была попытка запугать местное население, посеять хаос на тех землях, где идет спокойная и размеренная жизнь», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«В целом Украина занималась подобным на протяжении девяти лет. Изначально объектом диверсий выступали жители Донбасса, теперь перешли и на другие регионы России. Но граждане нашей страны видят, что работа правоохранительных органов ведется на достойном уровне. Регулярно сообщается о задержании очередных диверсионных групп, которые даже не успели приступить к реализации своих злонамеренных планов. Уверен, что в этот раз преступники тоже будут найдены», – подчеркивает собеседник.

«Проблема, однако, в том, что периодически в подобную деятельность вовлекаются непосредственно граждане Российской Федерации. СБУ активно ведут работу по вербовке агентов внутри нашего государства. Зачастую играют грязно – шантажируют благополучием родственников, которые до сих пор остаются на территории Украины», – резюмирует Онуфриенко.

Ранее между Севастополем и Симферополем вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. Отмечается, что причиной произошедшего стало «вмешательство посторонних лиц». Пострадавших нет.

Глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что на месте ЧП работают замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Аксенов подчеркнул, что в причинах инцидента разберутся профильные службы. Он добавил, что в настоящий момент туда направляются восстановительные поезда. Как уточняет Лукашенко, с рельсов сошло восемь вагонов.

Ранее сообщалось, что электропоезда в четверг 18 мая временно не ходят на участке Симферополь – Севастополь в Крыму. По уточненным данным, для пассажиров будет организована мультимодальная перевозка с использованием автобусов.