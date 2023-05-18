Взрывы прогремели в Харькове

ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора

ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.

По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.

Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.

Силовые ведомства фиксируют данные факты.

Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.