Серия сильных взрывов прогремела в Одессе

Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, как минимум пять сильных взрывов прогремели в Одессе, сообщают украинские СМИ.

Сообщения как минимум о пяти взрывах в Одессе поступили в течение 20 минут, передает ТАСС.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что взрывов было около десяти.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также на остающейся под контролем украинских войск части Херсонской области, передает РИА «Новости».

Напомним, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами Вооруженных сил России по украинскому складу боеприпасов в Николаеве.