Кириенко проверил готовность кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» к открытию

Идет финальная подготовка к началу работы фонда «Защитники Отечества», региональные отделения начнут работать с 1 июня, заявил первый замруководителя администрации президента, глава наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко в ходе проверки филиала в Кузбассе.

«Мы приближаемся к старту работы фонда «Защитники Отечества». По решению президента он начнет работать 1 июня во всех 89 субъектах. Идет финальная подготовка, по большинству регионов уже подготовлены помещения, прошла программа обучения всех руководителей региональных филиалов», – сказал он.

«До конца года обучение пройдут 11 тыс. социальных координаторов. Это люди, от которых будет очень много зависеть. Я благодарен тем, кто выбрал для себя работу социальным координатором, – среди них много и матерей, и жен участников спецоперации. На работу социальными координаторами в том числе приходят и сами ребята, которые по ранению вернулись из зоны СВО, которые хотят помогать ветеранам», – добавил Кириенко.

Фонд будет помогать ветеранам спецоперации и семьям погибших в зоне СВО военнослужащих.

«Филиал фонда в Кузбассе будет не просто местом, где ветераны СВО смогут получить помощь и поддержку. Он станет для них вторым домом и местом встреч, где будет возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом, что, без сомнений, будет способствовать скорейшему возвращению защитников Отечества к привычной жизни. Региональная команда подошла к вопросу подготовки филиала ответственно и с душой, как и должно быть в вопросах заботы о героях», – отметила председатель Фонда Анна Цивилева.

Для размещения кузбасского филиала фонда в Кемерове выделены помещения площадью около 400 кв. метров в «Квартале юстиции». Это пилотный проект федерального Минюста, сейчас их всего два в России – в областном центре Кузбасса и в Казани.

Филиал в Кемерове возглавит Лариса Конышева. Ранее она трудилась заместителем главы Гурьевского муниципального округа. Ее сын – офицер ВС РФ – скончался в прошлом году от тяжелых ранений, полученных в зоне СВО.

Прием в кузбасском филиале будут вести юристы, специалисты службы занятости, социального МФЦ, медико-социальной экспертизы, психологи. Здесь же будет организован пункт проката средств реабилитации, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, детская игровая, библиотека и холл для отдыха и общения. В непосредственной близости от здания филиала фонда «Защитники Отечества» оборудуют остановочный павильон для общественного транспорта, пока же доставлять людей от ближайшей остановки будет специальный шаттл.

«Все сделано качественно и современно. В филиале фонда смогут решать не только возникающие вопросы ветеранов СВО и семей наших погибших товарищей, просто можно будет ребятам вместе собираться – общаться, проводить мероприятия», – отметил участник СВО, командир СОБР «Рубеж» регионального Управления Росгвардии, кавалер трех орденов Мужества, Герой Кузбасса Константин Огий.

Для работы с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов готовят социальных координаторов. Уже определена первая группа из 65 таких специалистов в муниципалитетах Кузбасса, сейчас они проходят обучение в Новосибирске.

Напомним, в регионе впервые в России начато строительство реабилитационного центра для ветеранов специальной военной операции. Возвести здание в Шерегеше, рассчитанное на прием 100 пациентов одновременно, планируется к концу 2024 года. Работать реабилитационный центр будет под патронажем государственного фонда «Защитники Отечества».

