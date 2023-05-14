Стало известно о смерти сотрудника избиркома в Турции из-за сердечного приступа

TRT Haber: Сотрудник избиркома скончался в Турции из-за сердечного приступа

Сердечный приступ случился у сотрудника избирательной комиссии на участке в турецкой провинции Ризе, врачам не удалось его спасти, сообщили СМИ.

Как передал телеканал TRT Haber, в квартале Икизтепе Пазарского района Ризеу Шерефа Курта, который был сотрудником избиркома, случился сердечный приступ во время дежурства, он был доставлен в государственную больницу Качкар, где впоследствии скончался, несмотря на все предпринятые в больнице меры, передает РИА «Новости».

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит в воскресенье без каких-либо проблем.

Напомним, ранее в воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в воскресенье в 81 провинции Турции.