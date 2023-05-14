Эрдоган рассказал о ходе выборов в Турции

Эрдоган: Выборы проходят без происшествий

Избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит в воскресенье без каких-либо проблем, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган проголосовал на участке в азиатской части Стамбула, прибыв туда около 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены.

Как заявил Эрдоган после того, как проголосовал на участке в стамбульском районе Ускюдар, он с утра следит за процессом, министр внутренних дел сообщил ему, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий, передает РИА «Новости».

По его словам, очень важно, чтобы все и избиратели проголосовали до 17 часов без всяких опасений, чтобы показать силу демократии.

«Желаю, чтобы итоги были полезными для нашей демократии, нашего народа и государства», – сказал Эрдоган.

Напомним, избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в воскресенье в 81 провинции Турции. Они будут работать до 17.00 по местному времени (совпадает с мск).