Медведев: Когда международное право не справляется, начинает работать артиллерия

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 17:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вертолет Минобороны упал в Крыму, летчики погибли
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Медведев: Когда международное право не справляется, начинает работать артиллерия
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Если международное право не работает должным образом, начинает функционировать ствольная и реактивная артиллерия, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
Как указал Медведев, когда международные конвенции не применяются, а признанные странами решения судов не исполняются, то тогда работает ствольная и реактивная артиллерия и летят гиперзвуковые ракеты, передает ТАСС.
По его мнению, нет никакой причины подчиняться решениям правовых структур, «которые себя изжили или окончательно дискредитировали». Зампред Совбеза уточнил, что когда не работают юридические институты, им на смену приходят другие, которые будут эффективные и «способные выражать волю конкретного государства, а не волю ряда стран».
Ранее Медведев заявил, что Международный уголовный суд является никому не нужной структурой, маргинальным органом и сборищем «правовых импотентов».
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.
Юрист: Волков наговорил на пожизненный срок для Навального
Юрист Ремесло: Команда Навального делает все, чтобы он никогда не вышел из тюрьмы
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«Леонид Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее экс-председатель ФБК* (признан экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом) в ходе интервью признался в организации совместных с украинскими хакерами кибератак на трансляции российских телеканалов.
«То, что сказал Леонид Волков, – прямое признание в совершении преступлений. Они квалифицируются статьями 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ», – сказал юрист Илья Ремесло.
«Ранее в прямых эфирах он говорил, что сторонникам ФБК* поручают поджоги военкоматов. Теперь выясняется, что фонд совместно с украинскими специалистами организовывал DDoS-атаки. Речь идет не об отдельной подрывной работе, а о действиях, согласованных с представителями страны, на территории которой у нас ведется спецоперация», – подчеркнул Ремесло. По его мнению, действия Волкова и всех членов организации должны быть квалифицированы как госизмена и экстремизм.
При этом юрист счел «забавным фактом» расхождения в показаниях Волкова. «ФБК** отрицает причастность Навального к этому. Вместе с тем в организации заявляют, что именно он руководил ими из тюрьмы, в частности – присылал пояснения: как поступать, что делать», – указал Ремесло. Он приходит к выводу, что Навального «судят по делу».
«Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа. Видимо, им поставлена цель сделать так, чтобы Навальный никогда не вышел из тюрьмы, – полагает собеседник. – Волков этому максимально способствует».
По мнению Ремесло, для ФБК выгоднее, чтобы Навальный получил пожизненный срок, «потому что они на нем отрабатывают гранты». «Чем хуже Навальному – тем лучше фонду», – заявил юрист.
Ранее экс-председатель ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) в ходе интервью признался в организации ряда преступлений против России совместно с украинскими специалистами. В частности, Волков помогал «киберармии» противника в создании DDoS-атаки на серверы «Прямой линии» с Владимиром Путиным.
Это не первый случай, когда данная организация была замечена в связях с украинскими военными. Так, задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что состоит в ФБК.
Как пишет RT, у девушки ранее уже были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года ее задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно сторонники Навального постепенно становятся организаторами терактов.
Бастрыкин упомянул жалобы об атакующих российские тылы мигрантах
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В России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)
Он рассказал, что в 2021 году тяжких преступлений, совершенных мигрантами, насчитывалось 11 тысяч, в 2022 году их количество увеличилось до 15 тысяч. По словам Бастрыкина, проявляется это в крупных городах, передает «Московский комсомолец».
Глава СК отметил, что читает комментарии в соцсетях, там люди пишут, что «пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы».
«Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», – сказал Бастрыкин.
Следственный комитет сообщил о кратном росте числа уголовных дел с участием мигрантов, в том числе по убийствам. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие изменения в среде мигрантов вызвали рост совершаемых гастарбайтерами преступлений.
Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом
Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом
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Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».
Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.
Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: Китай сможет извлечь выгоду в случае «поражения» России на Украине
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В случае возможного поражения России в спецоперации с Украиной Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме, адресованном главам МИД стран – членов ЕС.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе. … Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – написал Боррелль в частном письме министрам иностранных дел ЕС, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.
Кроме того, Боррелль упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Солист группы «Би-2» резко высказался о возвращении в Россию
Солист группы «Би-2» Бортник заявил фанатам, что не собирается возвращаться в Россию
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Уехавший из России солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева «Би-2», заявил в соцсетях, что не вернется в Россию, резко отреагировав на поздравления фанатов с Днем Победы.
Бортник вступил в перепалку с фанатами после поздравления одного из пользователей с Днем Победы. Музыкант заявил, что «Россия перечеркнула все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой». Он также написал, что не вернется в Россию.
Фанаты возмутились высказываниям Левы «Би-2», передает радио Sputnik.
«Ты, не задумываясь, от всех отрекся», «От вас уже большая часть поклонников отвернулась», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», «Чтоб быть борцом за справедливость, не обязательно продавать память предков», – написали пользователи под комментарием Бортника.
Ранее концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.
Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
До этого «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.
В Британии раскрыли причину поражения Запада в войне санкций с Россией
Spectator: Санкционная война Запада с Россией провалилась из-за нежелания остальных стран вести противостояние
Запад начал войну санкций с завышенной оценкой собственного влияния и намерением добиться капитуляции России и в итоге потерпел поражение из-за нежелания остальных стран вести экономическое противостояние с Москвой, считает автор публикации, опубликованной в британском журнале The Spectator.
Как отметил автор публикации, после начала санкционной войны Запада против России выяснилось, что у остальных стран нет желания вводить санкции ни против Москвы, ни против российских «олигархов». Более того, вопреки надеждам Запада на капитуляцию России, готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, вскоре стало ясно, что в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел. Так, после сокращения экспорта российских нефти и газа в Европу Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию.
Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают прогнозы МВФ по росту российской экономики. В итоге авторы материала пришли к выводу, что российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг.
Напомним, ЦБ спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Водитель фуры со взрывным устройством пытался напасть на военных в Белоруссии
Минобороны Белоруссии: Водитель фуры со взрывным устройством пытался напасть на военных
Водитель грузовика на трассе, идущей в направлении Украины, попытался напасть со взрывным устройством на военных в Белоруссии, участвующих в усилении охраны госграницы, он задержан, сообщило белорусское Министерство обороны.
Согласно сообщению ведомства, на участке автодороги Минск – Гомель водитель грузовика пытался напасть с применением изготовленного из пиротехнических средств взрывного устройства на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков госграницы, после чего попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Там добавили, что никто из военных не пострадал.
В США допустили возможность ослабления санкций против России
CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключенных в РФ американцев
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Ради освобождения находящихся в РФ в заключении американцев Белый дом изучает возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы и ведет переговоры с союзниками о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену, сообщили источники телеканала CNN в американской администрации.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, при ведении переговоров с союзниками США о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену акцент делается на гражданах РФ, которым были предъявлены обвинения в шпионаже, передает ТАСС.
Как указывает телеканал, Соединенные Штаты ставят своей основной целью возвращение арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного ранее в России по той же статье американца Пола Уилана. В Вашингтоне пытаются понять, какие нестандартные предложения могут заинтересовать Москву.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, переговоры США с союзниками и партнерами ведутся интенсивно уже несколько месяцев, они активизировались после того, как стало ясно, что вернуть Уилана одновременно с Бриттни Грайнер (американской баскетболисткой, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков) не получится. Понимание этого факта привело к тому, что правительство США удвоило усилия с целью найти способ вернуть Уилана домой, утверждает источник.
Ранее сообщалось, что в США заметили разрушительный эффект от санкций против России.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
Молдавская оппозиция призвала Россию и Китай защитить страну от геноцида
Лидер молдавской оппозиционной партии Шор призвал глав пяти государств защитить народ Молдавии от геноцида
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор попросил глав России, Китая, Турции, Индии и Бразилии прислать наблюдателей на выборы в Гагаузию, а также защитить молдаван от геноцида.
По его словам, в Молдавии происходит геноцид при поддержке Запада: население обрекают на голод и нищету, отменяют родной язык, преследуют оппозицию, передает RT.
Политик обратился к руководителям России, Турции, Индии, Китая и Бразилии с просьбой поднять этот вопрос в Совбезе ООН и направить своих наблюдателей на выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.
Ранее парламент Молдавии одобрил лишение депутатского мандата лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора в связи с постановлением Апелляционной палаты Кишинева о заочном приговоре к 15 годам тюрьмы из-за мошенничества.
До этого президент Молдавии Майя Санду в очередной раз обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране.
Газета ВЗГЛЯД писала, что президент Молдавии Майя Санду может отменить итоги голосования в Гагаузии, а ее сторонники требуют ограничить автономию региона.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Минфин США решил обсудить угрозу дефолта с главами американских банков
Politico: Министр финансов США Йеллен обсудит угрозу дефолта с главами американских банков JPMorgan Chase и Citigroup
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Министр финансов США Джанет Йеллен на следующей неделе обсудит ситуацию вокруг потенциального дефолта в Соединенных Штатах с главами американских банков JPMorgan Chase и Citigroup Джейми Даймоном и Джейн Фрейзер, сообщили источники американского интернет-издания Politico.
По имеющимся у источников издания данным, помимо глав американских банков JPMorgan Chase и Citigroup Джейми Даймоном и Джейн Фрейзер министр финансов США Джанет Йеллен встретится и с другими влиятельными главами финансовых учреждений Соединенных Штатов, входящими в правление лоббистского Института банковской политики, чтобы обсудить шаги по предотвращению дефолта США по федеральному долгу. При этом издание отмечает, что члены руководства банков до сих пор не получали никаких прямых предложений от Йеллен, передает ТАСС.
Накануне 45-й американский президент Дональд Трамп призвал республиканцев в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов допустить дефолт по госдолгу США в случае отказа администрации Байдена пойти на уступки. Между тем днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.
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