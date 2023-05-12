Медведев назвал МУС маргинальным органом

Зампред Совбеза Медведев: МУС превратился в никому не нужный и маргинальный орган

Международный уголовный суд (МУС) является никому не нужной структурой, маргинальным органом и сборищем «правовых импотентов», заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Медведев, комментируя проблемы в международном праве, привел пример с МУС. По его словам, Международный уголовный суд никто не считает легитимным. Как указал Медведев, никому не нужная, бессильная структура была создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны, передает ТАСС.

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что «если эти страны его не признали, значит этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный». «Этакое сборище правовых импотентов», – уточнил он.

Кроме того, Медведев отметил, что «у этого специфического суда сегодня пробил звездный час». По его мнению, по настойчивому заказу США они пытаются преследовать Россию и ее высших должностных лиц, но «удивляться тут нечему, поскольку тот, кто платит, тот и музыку заказывает».

Он задается вопросом, о каком правосудии можно вести речь, если США, которые не являются участником Римского статута, тем не менее, по сути, открыто накачивают МУС финансами, аппаратными и программными ресурсами и даже не скрывают, что делают это ради выгодного им рассмотрения конкретных антироссийских дел.

Заместитель председателя Совбеза напомнил, что в текущем году общий бюджет этого специального суда вырос на 24 млн евро. Он также уточнил, что «по сути, это выглядит как взятка американских властей, которая выдана специально под антироссийские дела, связанные с конфликтом на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.

Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.