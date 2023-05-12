Умер актер Олег Севастьянов

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 09:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Самодельная бомба взорвалась в Мелитополе
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Умер актер Олег Севастьянов
В возрасте 74 лет умер актер из «12 стульев» Олег Севастьянов
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На 75-м году жизни в Нарве скончался актер и лютеранский пастор Олег Севастьянов, известный по картинам «12 стульев» и «Небеса обетованные».
Севастьянов скончался 10 мая. Информация об этом появилась на его странице в Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской). Прощание с актером состоится 13 мая в 10.00 в Александровском лютеранском соборе в Нарве, передает РИА «Новости».
Севастьянов родился 23 сентября 1948 года. Окончил Школу-студию МХАТ. Первой его крупной ролью стал Васька Жердяйчик Рыбалин в «Бронзовой птице». В 1976 году Севастьянов исполнил роль аптекаря в картине «12 стульев». Также снимался в фильмах «Возьми меня с собой», «Мужские портреты», «Смиренное кладбище» и «Небеса обетованные».
Как пишет «Нарвская газета», в 1990 году Севастьянов закончил карьеру актера и стал лютеранским пастором. Служил в приходах Москвы и под Санкт-Петербургом, затем переехал в Нарву. По инициативе Севастьянова в городе возобновились лютеранские богослужения на русском языке. В последние годы Севастьянов писал стихи и духовную прозу.
Юрист: Волков наговорил на пожизненный срок для Навального
Юрист Ремесло: Команда Навального делает все, чтобы он никогда не вышел из тюрьмы
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«Леонид Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее экс-председатель ФБК* (признан экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом) в ходе интервью признался в организации совместных с украинскими хакерами кибератак на трансляции российских телеканалов.
«То, что сказал Леонид Волков, – прямое признание в совершении преступлений. Они квалифицируются статьями 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ», – сказал юрист Илья Ремесло.
«Ранее в прямых эфирах он говорил, что сторонникам ФБК* поручают поджоги военкоматов. Теперь выясняется, что фонд совместно с украинскими специалистами организовывал DDoS-атаки. Речь идет не об отдельной подрывной работе, а о действиях, согласованных с представителями страны, на территории которой у нас ведется спецоперация», – подчеркнул Ремесло. По его мнению, действия Волкова и всех членов организации должны быть квалифицированы как госизмена и экстремизм.
При этом юрист счел «забавным фактом» расхождения в показаниях Волкова. «ФБК** отрицает причастность Навального к этому. Вместе с тем в организации заявляют, что именно он руководил ими из тюрьмы, в частности – присылал пояснения: как поступать, что делать», – указал Ремесло. Он приходит к выводу, что Навального «судят по делу».
«Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа. Видимо, им поставлена цель сделать так, чтобы Навальный никогда не вышел из тюрьмы, – полагает собеседник. – Волков этому максимально способствует».
По мнению Ремесло, для ФБК выгоднее, чтобы Навальный получил пожизненный срок, «потому что они на нем отрабатывают гранты». «Чем хуже Навальному – тем лучше фонду», – заявил юрист.
Ранее экс-председатель ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) в ходе интервью признался в организации ряда преступлений против России совместно с украинскими специалистами. В частности, Волков помогал «киберармии» противника в создании DDoS-атаки на серверы «Прямой линии» с Владимиром Путиным.
Это не первый случай, когда данная организация была замечена в связях с украинскими военными. Так, задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что состоит в ФБК.
Как пишет RT, у девушки ранее уже были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года ее задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно сторонники Навального постепенно становятся организаторами терактов.
Бастрыкин упомянул жалобы об атакующих российские тылы мигрантах
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В России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)
Он рассказал, что в 2021 году тяжких преступлений, совершенных мигрантами, насчитывалось 11 тысяч, в 2022 году их количество увеличилось до 15 тысяч. По словам Бастрыкина, проявляется это в крупных городах, передает «Московский комсомолец».
Глава СК отметил, что читает комментарии в соцсетях, там люди пишут, что «пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы».
«Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», – сказал Бастрыкин.
Следственный комитет сообщил о кратном росте числа уголовных дел с участием мигрантов, в том числе по убийствам. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие изменения в среде мигрантов вызвали рост совершаемых гастарбайтерами преступлений.
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
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Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
В Минобороны объяснили невозможность перехвата «Кинжала» с помощью Patriot
В Минобороны России опровергли информацию о перехвате «Кинжала» Киевом
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Заявления украинской стороны о перехвате ракеты «Кинжал» не соответствуют действительности, поскольку ее перехват с помощью ЗРК Patriot невозможен, заявил высокопоставленный источник в российском Минобороны.
Киевский режим подобными заявлениями пытается выдать желаемое за действительное, заявил собеседник ТАСС.
Скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов зенитных ракетных комплексов, которые западные страны поставляют на Украину, догнать ракету не способны и снаряды Patriot, добавил он.
«Кинжал» проводит на финальном отрезке полета противоракетный маневр, после чего производит «практически вертикальный» заход на цель, что исключает перехват ракеты с помощью ЗРК, заключил источник.
О сбитом «Кинжале» сообщала украинская пресса, эти новости опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что ВСУ все же сбили гиперзвуковую ракету.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США специально раздувают фейковую новость о сбитом «Кинжале», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Политолог: Украина шантажирует ЕС угрозой терактов
Политолог Шеслер: Подоляк шантажирует европейцев, говоря о терактах после отказа от военной помощи Украине
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк нагло шантажирует европейские власти, зная, что в ЕС больше всего боятся вооруженного конфликта на их территории и терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной в случае отказа от военной помощи Украине.
«Самым большим страхом для стран Европы является возможность разрастания боевых действий с территории Украины на ЕС. Это же касается и терактов. Именно поэтому они подчеркивают, что Евросоюз и НАТО не являются стороной конфликта. Подоляк их ударил по этому «больному месту», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Он намекает, что, перестав поставлять оружие на Украину, европейцы потеряют контроль над ситуацией, и конфликт придет к ним в виде терактов. Очевидно, что никто и в страшном сне не представит, что за подобными атаками может стоять Россия», – отметила она
«Поэтому можно сделать вывод о том, что Подоляк намекает на организацию преступлений по установке из Киева. Я также не исключаю, что в случае поражения Украины в военном конфликте радикальные националисты и сами решат мстить тем, кто не оказал достаточную помощь», – добавила собеседница.
«Вместе с тем эти слова Подоляка пока выглядят как блеф и попытки манипуляции. Мы видим, как нагло украинская власть и дипломаты общаются с европейскими лидерами. По сути, таким хамством политики Украины пытаются запугать своих спонсоров, сыграть на их слабых местах и выбить новую помощь», – считает Шеслер.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война. Он подчеркнул, что в Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно.
Эти слова Подоляка стали ответом на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
«Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», – сказал он. При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте, так как «не вмешивается напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие сигналы Европа отправляет Зеленскому и как Запад начинает осознавать необходимость мирных переговоров.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска.
Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi.
Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине.
Российская ПВО отбила все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая
Генерал Липовой: Все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая были отражены
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Украинские дроны совершали попытки атак на Москву 9 мая, все беспилотники были обезврежены, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
По его словам, в День Победы было зафиксировано около ста атак беспилотников, которые были запущены с территории Украины и Московской области, с целью добраться до Красной площади и нанести какой-либо ущерб, однако все дроны были перехвачены и уничтожены российской ПВО, передает РИА «Новости».
Генерал уточнил, что впервые применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, которые используются в разведывательных и ударных целях.
По словам Липового, БПЛА были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области.
Также генерал заявил, что запущенный с территории Московской области ударный беспилотник был начинен взрывчаткой, однако в результате действий кремлевской охраны и Федеральной службы охраны все БПЛА были обезврежены.
Накануне в Московской области сообщили, что за последние два дня обнаружили два упавших беспилотных летательных аппарата.
В Кремле ранее заявили, что попытка Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников является возмутительным шагом, который приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма.
Напомним, в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.
Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВС РФ в районе Артемовска морально и физически готовы дать отпор ВСУ
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ВС РФ своевременно решают проблемы координации военных подразделений. Фронт постепенно выравнивается, наши бойцы панике не поддаются. Мы хорошо изучили противника, поэтому готовы дать отпор ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя ситуацию в Артемовске.
«В Сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Их журналистам и политикам приходится буквально выдумывать в Сети несуществующие проблемы России. В реальности все вопросы координации действий воинских подразделений постепенно решаются. Фронт выровнялся: на проблемные участки перебрасываются необходимые силы. Ни о какой панике и речи быть не может», – отмечает эксперт.
«Нам хорошо известны планы офиса Зеленского. О том, что ВСУ могут предпринять попытку отрезать наши формирования в Артемовске от основных воинских частей, слухи уже были. Мы готовы ко всему: морально и физически», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что Артемовск в ДНР был практически освобожден ВС РФ – по прямой до въезда в город осталось около 740 метров. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, а российские бойцы вплотную подошли к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Осталось лишь выйти на дорогу-пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой Украина снабжает свой гарнизон.
Напомним, ВС РФ приступили к штурму последней цитадели противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм.
Правительство Кировской области подвело итоги первого года губернаторства Соколова
В Кировской области подвели итоги первого года работы губернатора Александра Соколова
В правительстве Кировской области подвели итоги первого года губернаторства Александра Соколова, напомнив о решениях и инициативах главы региона, которые существенно повлияли на развитие разных сфер экономики.
Так, отметили в правительстве региона, по итогам первого квартала 2023 года индекс промышленного производства Кировской области по обрабатывающим отраслям составил 119,1%. По данному показателю регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Кроме того, по инициативе Соколова создано региональное Агентство инвестиционного развития для работы с инвесторами по принципу «одного окна», а также создается институт инвестиционных уполномоченных, в районах области работает инвестиционно-предпринимательский десант.
Также по решению Соколова из бюджета области в 2022 году в Госфонд развития промышленности региона направлено 93 млн рублей для поддержки предприятий в виде льготных займов.
Напомним, в апреле Соколов заявил, что одним из решений проблемы привлечения кадров для работы на промышленных предприятиях может стать повышение их социальной ответственности перед сотрудниками, в том числе помощь в решении жилищных вопросов, передает ТАСС. Глава региона также отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования.
Наметились перемены и в бизнесе. Так, по инициативе Соколова снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2023–2025 годы. За год число работающих в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,5 тысячи. Сегодня каждый третий работающий житель региона занят в этом сегменте.
Также в 2022 году получен максимальный за последние годы валовой сбор зерна – в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Одновременно Кировская область добилась рекордного урожая зерновых – более 700 тыс. тонн.
Изменения коснулись строительной отрасли: увеличена выдача разрешений на строительство, сокращены сроки рассмотрения документов, внедряются единые требования к комплексному развитию территорий.
Кроме того, разработана пятилетняя программа по развитию дорожной сферы. В программу вошли самые крупные объекты дорожного строительства – мост через Чепцу и тоннель под Транссибом. За пять лет планируется отремонтировать и построить 2 тыс. км дорог и 69 мостов. Для сравнения: за предыдущие пять лет было отремонтировано 1543 км дорог и 19 мостов.
За время губернаторства Соколова также был изменен подход к работе Фонда капитального ремонта. Теперь суммы не копятся на счетах, а направляются на проведение ремонта. Так, если в 2022 году капитальный ремонт был выполнен в 160 многоквартирных домах, то в 2023 будет отремонтировано 629 домов.
Также в рамках нацпроекта «Образование» в регион привлечено 2,8 млрд рублей на создание образовательной инфраструктуры. В течение 2022 года открыто 62 «Точки роста», школьный технопарк Кванториум в городе Кирово-Чепецке, центр цифрового образования детей «IT-куб» в городе Котельниче. Одновременно в Год педагога и наставника в Кировской области повышена заработная плата всем педагогическим работникам на 11% с 1 января 2023 года. Установлены доплаты к окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам.
В апреле Соколов рассказал о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. По поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону, передает РИА «Новости». Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям.
Солист группы «Би-2» резко высказался о возвращении в Россию
Солист группы «Би-2» Бортник заявил фанатам, что не собирается возвращаться в Россию
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Уехавший из России солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева «Би-2», заявил в соцсетях, что не вернется в Россию, резко отреагировав на поздравления фанатов с Днем Победы.
Бортник вступил в перепалку с фанатами после поздравления одного из пользователей с Днем Победы. Музыкант заявил, что «Россия перечеркнула все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой». Он также написал, что не вернется в Россию.
Фанаты возмутились высказываниям Левы «Би-2», передает радио Sputnik.
«Ты, не задумываясь, от всех отрекся», «От вас уже большая часть поклонников отвернулась», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», «Чтоб быть борцом за справедливость, не обязательно продавать память предков», – написали пользователи под комментарием Бортника.
Ранее концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.
Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
До этого «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Financial Times: Товары из ЕС на 1 млрд долларов исчезли в России
Financial Times: Товары двойного назначения из ЕС стоимостью 1 млрд долларов исчезли в России
Поставляемая из стран Евросоюза продукция двойного назначения общей стоимостью в 1 млрд долларов исчезла в России, пишет газета The Financial Times.
Речь идет об авиадеталях, газовых турбинах, оптическом оборудовании и других товарах, которые должны были поставить в Армению, Казахстан и Киргизию, однако пункта назначения они так и не достигли. Общая стоимость пропавшей продукции оценивается в 1 млрд долларов. Журналисты The Financial Times предположили, что причиной исчезновения стала призрачная торговля, когда настоящий покупатель по тем или иным причинам остается в тени.
Вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, комментируя ситуацию, предположил, что товары якобы были поставлены в Россию, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят ограничения. Среди стран, которые обходят санкции, в ЕС называют Казахстан, Армению и Объединенные Арабские Эмираты.
Смольянинов и Арестович попали в список террористов и экстремистов
Российский актер Артур Смольянинов (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович внесены в список террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.
В перечне ведомства теперь значатся Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, и Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, передает ТАСС.
Смольянинов заявлял о готовности воевать на украинской стороне и грозился убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО на стороне России.
Арестович в середине января ушел в отставку с поста советника главы офиса украинского лидера после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления ВСУ
Зеленский: Для начала контрнаступления ВСУ потребуется еще немного времени
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Вооруженным силам Украины потребуется еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ.
По словам украинского президента, войска его страны могут начать наступление уже сейчас, но это приведет к большим потерям в войсках. Зеленский назвал это неприемлемым. «Поэтому нам нужно еще немного подождать», – добавил он, передает ТАСС.
При этом украинский президент заявил, что, хотя войска полностью готовы к боевым действиям, ВСУ все еще испытывают нехватку «в некоторых вещах». В том числе Киеву не хватает западной бронетехники, которая поступает на Украину партиями.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
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