«Ашан» опроверг запрет на распространение георгиевских лент в сети

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1 мая, понедельник | Последнее обновление — 21:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
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Новые русские интеллигенты сильны, потому что формируются в трудные времена. В отличие от сбежавших – избалованных, слабых, склонных не делиться, а разделять.
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Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в России, это будет его вина в том числе.
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Мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи.
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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«Ашан» опроверг запрет на распространение георгиевских лент в сети
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Сообщение об ограничении продажи георгиевских лент в «Ашане» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».
В преддверии празднования Дня Победы в России магазины не получали ограничивающих инструкций по тематической атрибутике и символике, использование элементов тематического декора в «Ашане» не запрещено, заявили в пресс-службе РИА «Новости».
Там добавили, что, по кодексу акции «Георгиевская ленточка», лента не может быть объектом купли-продажи или выдаваться в обмен на покупку. Ее нельзя применять для продвижения товаров и услуг. Ленты распространяются бесплатно, заключили в сети.
Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»
Военный эксперт Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом
В результате российского удара по объектам вооруженных сил Украины на украинском железнодорожном узле Павлограда произошел «локальный апокалипсис», заявил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале «Colonelcassad» сообщил, что были «вторичные детонации». Он предположил, что российские войска ударом «накрыли состав с техникой и боеприпасами». «В любом случае, отличная работа», – заявил Рожин.
Напомним, сообщалось, что под удары попали железнодорожная инфраструктура и склады с боекомплектами и ГСМ в украинском Павлограде, которые вооруженные силы Украины копили для контрнаступления.
Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области
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Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.
Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».
«В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.
Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.
Взрывы прогремели в городах Украины
В Киеве и Киевской области произошли взрывы
В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.
Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
В США заявили о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений
Полковник Макгрегор: Украина потеряла 90% поставленного Западом оружия и техники
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Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сказал, что вооруженные силы Украины по этой причине не скоро будут готовы к контрнаступлению. По его словам, осуществить это будет очень сложно, поскольку у Украины нет противовоздушной обороны и российские ракеты она отразить не может. «Русские же видят все их действия», – приводит его слова Ura.ru.
Бывший советник главы министерства обороны США считает, что украинцы находятся в тупиковой ситуации. По его мнению, страны НАТО считают Украину «гиблым делом», а использование сил альянса для помощи Киеву – затеей безнадежной.
Макгрегор ранее заявлял, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Военкоры показали последствия удара по Павлограду
Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Кадры опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Как сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, по области было выпущено семь ракет, часть из которых якобы удалось сбить украинской ПВО. Количество попаданий он не уточнил. При этом он заявил о повреждении промышленного предприятия в городе.
Ранее власти Павлограда призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ
Считавшийся «самым лучшим зенитчиком» ВСУ «Кельт» уничтожен огнем российской артиллерии
Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.
Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
По версии украинской пропаганды, Линийчук первым «успешно применил в бою» ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил «наибольшее количество воздушных объектов» среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.
Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Полковник рассказал, как Россия срывает наступление ВСУ
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Российские Вооруженные Силы, применяя авиацию, артиллерию и планирующие авиабомбы, наносят упреждающие удары, которые срывают наступление украинских националистов, заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Кнутов в комментарии Ura.ru заявил, что у России есть все, чтобы достойно встретить украинское наступление, отбить его и самим двинуться вперед.
Российские удары нацелены на то, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва, подчеркнул он.
По словам Кнутова, упреждающие удары нужны, чтобы оттянуть начало наступления ВСУ и, возможно, сорвать его.
30 апреля сообщалось, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления.
Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа заявил о недовольстве ООН требованием МАГАТЭ не атаковать Запорожскую АЭС
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Публичное требование гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресекать призывы к захвату Запорожской АЭС вызвало недовольство ООН, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа именно с этим связывает недовольство ООН идеей о зоне безопасности вокруг станции. Карчаа назвал ООН организацией, которой не удалось урегулировать ни один конфликт, передает ТАСС.
По мнению Карчаа, в отличие от сотрудников ООН Гросси «пытается что-то сделать, не все получается, но все же». В Росэнергоатоме указали на «его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии».
Карчаа считает, что в ООН остались недовольны Гросси не из-за «недостаточности усилий», а из-за его «открытого и публичного заявления, что по атомной станции нельзя стрелять» и что «любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться». Как заявил Карчаа, в ООН должны были опровергнуть это заявление, поскольку «была задета профессиональная честь одного из их институтов».
Как утверждает Wall Street Journal, команда генсека ООН Антониу Гутерреша выступила против идеи МАГАТЭ о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
В Тбилиси разгорелся скандал из-за закупки «КамАЗов»
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Закупка десяти «КамАЗов» для нужд Тбилиси вызвала скандал в грузинской столице, так как оппозиция утверждает, что этим Грузия нарушает санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«КамАЗы» на сумму 4,5 млн лари (1,8 млн долларов) были поставлены в Тбилиси на основании тендера, выигранного компаний «Бизнес Груп – 2010».
Данная компания является официальным дилером «КамАЗа».
Телеканал «Мтавари» («Главный»), который является рупором грузинской оппозиции, сообщил, что российская компания находится под санкциями в связи с проведением СВО на Украине.
«Власти Грузии помогли российской компании обойти санкции. Выделяются бюджетные деньги на приобретение российской военизированной техники. Репутация Грузии под угрозой», – отмечает телеканал.
Представитель «Бизнес Груп – 2010» Георгий Когония заявил телекомпании, что «КамАЗ» не находится под санкциями со стороны Грузии, поэтому говорить о неправомочности сделки нельзя.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что его ведомство отвечает за то, чтобы тендеры проводились по правилам, а не за ввоз техники из той или иной страны.
Ранее Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмаш» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.
По словам мэра Тбилиси, после начала вооруженного противостояния на Украине «совместно с ЕБРР велась работа по разрыву контракта».
«Однако это не получилось бы без наложения штрафов, без создания финансовых проблем», – сказал он.
Поэтесса Боссарт после нападок на Шендеровича отказалась вставать «на колени на горох» перед украинцами
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Алла Боссарт, поэтесса и жена известного поэта-сатирика Игоря Иртеньева, выступила в поддержку публициста Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом), подвергшегося на Украине резкой критике в связи с последними высказываниями, вплоть до включения его в базу сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Боссарт, вместе с супругом покинувшая Россию и уехавшая в Израиль, на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написала, что «очень хорошо понимает» Шендеровича.
Она призналась, что не может поддержать свою дорогую подругу Вику Ивлеву, «которая считает, что дело всей нашей оставшейся жизни – стоять на коленях перед украинцами и подставлять им морды для оплеух». В этом, по мнению Боссарт, нет «особого конструктива».
По ее словам, россиянам «очень далеко» до «новой этики» белых американцев, которые должны становиться на колено перед черными и целовать им руку. «Вряд ли до этого дойдет», – считает она.
Единственно правильным поведением в ситуации, в которой оказался Шендерович, по мнению поэтессы, – это «не реагировать вообще». «Но не становиться на колени на горох на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными», – подчеркнула Боссарт.
Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые бы хотели, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что он очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине. После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».
В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Добавим также, что в мае 2018 года Боссарт подверглась резкой критике в Израиле за лирическое стихотворение. Поэтессу требовали лишить гражданства и выгнать из страны.
Лера Кудрявцева одним вопросом о Крыме разоблачила телефонного мошенника
Лера Кудрявцева разоблачила телефонного мошенника вопросом про Крым
Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева опубликовала видео своего разговора, в ходе которого она одним вопросом разоблачила телефонного мошенника.
Кудрявцева разместила запись в своем Telegram-канале.
Телеведущей позвонили и попытались убедить, что ее личные данные якобы утекли в Сеть. Кудрявцева в конце концов перебила злоумышленника, пишет «Газета.Ru».
«Скажите, а Крым чей?» – спросила она у своего собеседника.
В ответ мошенник сказал, что Крым «покамест ваш, Российской Федерации». На уточняющий вопрос он заявил, что «мы заберем его обратно себе». Телеведущая рассмеялась.
Ранее россиянам назвали признаки звонка от телефонных мошенников.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины
Конашенков: ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины
В ночь на понедельник Вооруженными силами России нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты. В результате российского удара, по его словам, нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, сообщается в Telegram-канале МО РФ.
Напомним, в воскресенье вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область). ВСУ копили их для наступления на Запорожском направлении.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Перевоплощение Байдена ужаснуло пользователей Twitter
Пользователи Twitter раскритиковали перевоплощение Джо Байдена в Темного Брэндона
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Интернет-пользователей ужаснуло перевоплощение президента США Джо Байдена в «Темного Брэндона».
Американский лидер опубликовал в своем микроблоге в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отрывок из своего выступления на ужине для корреспондентов Белого дома. На видео он надевает очки, перевоплощаясь в «Темного Брэндона» – образ из популярного мема*, где он стреляет лазерами из глаз, подобно супергерою. Комичная версия Байдена используется в соцсетях, чтобы обозначить, что президент США «перешел в наступление». Альтер-эго американского президента, в частности, используется на сайте новой предвыборной кампании Байдена.
На ролик отреагировал миллиардер Илон Маск, поставивший смеющиеся эмодзи. Однако других пользователей эта выходка разозлила, передает РИА «Новости».
Так, один из комментаторов написал, что это «такой кринж, что становится больно».
Другой назвал Байдена «жалким стариком».
Еще один пользователей напомнил, что американцы страдают, а Байден в это время смеется.
Также Байдена назвали «посмешищем».
Ранее Байден признал, что вопрос о его возрасте обоснован, однако заявив, что находится «в самом расцвете сил».
Украинский депутат опозорился во время онлайн-заседания
Депутат Николаевского горсовета Береза решил поковыряться в носу во время онлайн-заседания
В ходе онлайн-заседания депутат украинского Николаевского горсовета Александр Береза, сидя прямо перед камерой, начал ковыряться в носу.
После того, как депутатов попросили включить камеры, Береза подключился к онлайн-заседанию с работающей камерой, но выключенным микрофоном. Он говорил с кем-то за кадром, морщился, постоянно тер ладонью лоб. Затем депутат, которого могли видеть все участвующие в заседании коллеги, начал ковыряться в носу. Запись конференции опубликована на официальном Youtube-канале заксобрания, передает РИА «Новости».
Напомним, украинских депутатов прежде уже ловили на неподобающем поведении.
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