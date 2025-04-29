В парадном расчете на Красной площади примет участие священник

Tекст: Ольга Иванова

Впервые священнослужитель примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщает Всероссийское казачье общество. В этом году иерей Владислав Сулейманов войдет в состав парадного расчета Терского казачьего войска.

Владислав Сулейманов – родовой казак, чьи предки переселились на Ставрополье из Полтавской губернии. По словам священнослужителя, для его семьи большая честь делегировать его на торжественное мероприятие в юбилейный год Победы, и он особенно отмечает преемственность поколений. Его прадед Илья Бут прошел всю войну, дошел до Берлина и участвовал в зачистке территории современной Украины от бандеровцев и власовцев.

Сулейманов сейчас служит помощником главного священника в зоне проведения спецоперации на Украине, где координирует работу войсковых священников. Он сообщил, что сразу после начала спецоперации подал рапорт с просьбой отправиться в зону СВО, и правящий архиерей, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл одобрил это решение.

В зоне боевых действий иерей стал участником ряда событий, в том числе установки Поклонного креста в Новопрокоповке Запорожской области. Сулейманов рассказал, что крест был воздвигнут прямо на передовой, всего в двух километрах от позиций противника, и, несмотря на обстрел, все участники вернулись живыми.