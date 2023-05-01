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ЦИК: Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90,21% проголосовавших
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Проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции поддержали 90,21 % избирателей, принявших участие в голосовании на референдуме, сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
По его словам, «за» новую редакцию проголосовали 15 млн 40 тыс.56 человек, что составляет 90,21% принявших участие в референдуме, передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по данным ЦИК Узбекистана, против проекта проголосовали 9,35% пришедших на участки, негодными признаны 0,49% бюллетеней.
Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля.
В соответствии с законом «О референдуме», решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.
Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей. Среди поправок – пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет, также действующий глава Узбекистана может избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.
Среди изменений – сокращение численности сенаторов со 100 до 65, о запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности.
Захарова ответила на вопрос о разрыве дипломатических отношений с Польшей
Захарова: Москва может разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого пострадают россияне
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Школа при посольстве России в Польше в течение нескольких дней переедет в новое помещение, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она также оценила вероятность разрыва дипотношений между Москвой и Варшавой.
Она отметила, что учеба будет продолжена, передает ТАСС.
Кроме того, Захарова рассказала, что Россия может пойти по пути разрыва дипотношений с Польшей, но от этого бы пострадали граждане России.
«Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших граждан, которые там живут, работают, у которых есть семьи», – сказала она.
До этого Захарова заявила, что Россия жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Она добавила, что Польша получит в ответ соответствующие действия. Работа по этому вопросу уже началась, решение будет приниматься в межведомственном формате.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.
Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Взрывы прогремели в городах Украины
В Киеве и Киевской области произошли взрывы
В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.
Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»
Военный эксперт Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом
В результате российского удара по объектам вооруженных сил Украины на украинском железнодорожном узле Павлограда произошел «локальный апокалипсис», заявил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале «Colonelcassad» сообщил, что были «вторичные детонации». Он предположил, что российские войска ударом «накрыли состав с техникой и боеприпасами». «В любом случае, отличная работа», – заявил Рожин.
Напомним, сообщалось, что под удары попали железнодорожная инфраструктура и склады с боекомплектами и ГСМ в украинском Павлограде, которые вооруженные силы Украины копили для контрнаступления.
Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области
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Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.
Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».
«В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.
Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.
Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
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Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости».
Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.
Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.
Президент Чехии: Западные танки на Украине превращаются в складской товар
Нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром, заявил президент Чехии Петр Павел.
Он рассказал, что союзники передают Киеву хорошую технику, но минимальное количество боеприпасов к ней, передает РИА «Новости».
Павел подчеркнул, что танки из-за этого становятся складским товаром, а в этом нет особого смысла. По его словам, нехватка боеприпасов «не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.
Ранее сообщалось, что Павел и его словацкий коллега Зузана Чапутова в пятницу приехали в Киев.
Назначен новый замминистра обороны по материально-техническому обеспечению
Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению назначен генерал Кузьменков
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Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, передает ТАСС.
Алексей Кузьменков родился 10 июня 1971 года в городе Горловка. После школы, в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. Службу офицером начал в 1992 году, с должности начальника склада.
С 1998 года на протяжении девяти лет служил заместителем командира по тылу – начальником тыла отдельного комендантского полка. Затем возглавлял продовольственную службу управления тыла Московского военного округа. Являлся заместителем командира по тылу – начальником тыла гвардейской танковой дивизии.
В 2000 году Кузьменков получил дополнительное образование в Военной академии тыла и транспорта. Через девять лет завершил курс обучения в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.
В 2009 году назначен начальником тыла – заместителем командующего армией по тылу в Московском военном округе. На протяжении 2011 года служил заместителем руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России.
В августе 2012 года занял должность руководителя департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. С 2014 года департамент планирования и координации материально-технического обеспечения МО РФ был переформирован в Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
На должность заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению назначен в сентябре 2018 года.
К исполнению полномочий заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Кузьменков приступил 16 сентября 2019 года. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 10 декабря 2020 года Кузьменкову присвоено звание генерал-полковник.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев был снят с должности замглавы Минобороны.
Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение
Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена
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Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.
«С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.
«Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.
«Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.
«Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.
Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.
Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).
Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».
На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».
Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.
Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона
Под Херсоном ударом беспилотника ВСУ убили молившего о пощаде рыбака
Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб, сообщили СМИ.
В Сети появились видео, снятые с украинского беспилотника. На кадрах видно, как дрон ВСУ, летевший над рекой недалеко от Херсона, обнаружил мужчину, рыбачившего с лодки. Операторы беспилотника выпустили снаряд и начали преследовать мужчину, который махал руками, показывая, что является гражданским лицом и умолял о пощаде, пишет «Российская газета».
После того, как он направился к берегу вплавь, украинские боевики уничтожили прицельным выстрелом лодку и рыбака.
Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых.
В Британии сообщили об отсутствии у Киева выбора не наступать
The Times: Киев не готов к масштабному наступлению, но у него нет выбора
Украина не готова к масштабному наступлению, но у нее нет выбора, сообщили британские СМИ.
Как пишет британская газета The Times, американская разведка невысоко оценивает шансы украинской армии и считает, что Киев сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», передает РБК.
The Times отмечает, что у Киева нет иного выхода, кроме как перейти в наступление, чтобы сохранить поддержку стран Запада, поскольку Зеленский должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций».
Как сообщает издание, Украина поставит себе целью отвоевать Мелитополь, что позволит перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией, или Донецк, имеющий больше символическое значение.
Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как ВСУ измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев.
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В реанимации умер модельер Вячеслав Зайцев
Умер советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет.
По данным «РЕН ТВ», Зайцева доставили в одну из больниц в Подмосковье с желудочным кровотечением. Модельер умер в реанимации.
Вячеслав Зайцев в 1982 году Зайцев создал Московский дом моды (Московский Дом Моды Slava Zaitsev). Он стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
В 2021 году в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации модельера. Тогда его сын Егор сообщил, что Зайцев находится в одной из клиник в Москве для прохождения планового обследования.
Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ
Считавшийся «самым лучшим зенитчиком» ВСУ «Кельт» уничтожен огнем российской артиллерии
Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.
Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
По версии украинской пропаганды, Линийчук первым «успешно применил в бою» ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил «наибольшее количество воздушных объектов» среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.
Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа заявил о недовольстве ООН требованием МАГАТЭ не атаковать Запорожскую АЭС
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Публичное требование гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресекать призывы к захвату Запорожской АЭС вызвало недовольство ООН, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа именно с этим связывает недовольство ООН идеей о зоне безопасности вокруг станции. Карчаа назвал ООН организацией, которой не удалось урегулировать ни один конфликт, передает ТАСС.
По мнению Карчаа, в отличие от сотрудников ООН Гросси «пытается что-то сделать, не все получается, но все же». В Росэнергоатоме указали на «его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии».
Карчаа считает, что в ООН остались недовольны Гросси не из-за «недостаточности усилий», а из-за его «открытого и публичного заявления, что по атомной станции нельзя стрелять» и что «любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться». Как заявил Карчаа, в ООН должны были опровергнуть это заявление, поскольку «была задета профессиональная честь одного из их институтов».
Как утверждает Wall Street Journal, команда генсека ООН Антониу Гутерреша выступила против идеи МАГАТЭ о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Полковник рассказал, как Россия срывает наступление ВСУ
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Российские Вооруженные Силы, применяя авиацию, артиллерию и планирующие авиабомбы, наносят упреждающие удары, которые срывают наступление украинских националистов, заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Кнутов в комментарии Ura.ru заявил, что у России есть все, чтобы достойно встретить украинское наступление, отбить его и самим двинуться вперед.
Российские удары нацелены на то, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва, подчеркнул он.
По словам Кнутова, упреждающие удары нужны, чтобы оттянуть начало наступления ВСУ и, возможно, сорвать его.
30 апреля сообщалось, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления.
СМИ: Запад начал разработку масштабных санкций против России до начала СВО
Politico: Фон дер Ляйен начала разработку масштабных санкций против России в ноябре 2021 года
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Команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен втайне начала разрабатывать санкции против России еще в ноябре 2021 года, до начала спецоперации на Украине и начала переговоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, сообщили СМИ.
Politico со ссылкой на официальный источник пишет, что глава американского государства Джо Байден, который «только что прослушал брифинги представителей служб национальной безопасности и разведки о концентрации российских сил у границ Украины» высказал свои опасения фон дер Ляйен и «забил тревогу».
После этого команда фон дер Ляйен «тайно работала с американской администрацией над пакетом санкций, которые можно было принять в случае, если Москва решит ввести войска через границу». Таким образом, отмечается, что еще до начала спецоперации, ЕК уже была готова к введению санкций против России, передает RT.
Ранее президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили на встрече в Вашингтоне новые шаги для пресечения обхода санкций Запада в отношении России.
Напомним, 21 февраля прошлого года Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономические и финансовые санкции являются самым мощным из имеющихся у ЕС рычагов воздействия на Россию в случае гипотетического «вторжения» на Украину.