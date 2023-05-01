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Взрывы произошли в Бердянске
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрывах в Бердянске
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В освобожденном российскими войсками Бердянске в Запорожской области были слышны два взрыва, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в Telegram, что взрывы произошли «около 22.10 в разных частях города».
В апреле в Бердянске задержали местного жителя, который сообщал украинским войскам координаты мест дислокации российских сил и важных объектов инфраструктуры.
Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы
Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине
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Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru.
Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине.
Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.
Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.
Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
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Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости».
Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.
Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.
В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
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Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».
Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.
Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.
Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона
Под Херсоном ударом беспилотника ВСУ убили молившего о пощаде рыбака
Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб, сообщили СМИ.
В Сети появились видео, снятые с украинского беспилотника. На кадрах видно, как дрон ВСУ, летевший над рекой недалеко от Херсона, обнаружил мужчину, рыбачившего с лодки. Операторы беспилотника выпустили снаряд и начали преследовать мужчину, который махал руками, показывая, что является гражданским лицом и умолял о пощаде, пишет «Российская газета».
После того, как он направился к берегу вплавь, украинские боевики уничтожили прицельным выстрелом лодку и рыбака.
Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых.
Президент Чехии: Западные танки на Украине превращаются в складской товар
Нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром, заявил президент Чехии Петр Павел.
Он рассказал, что союзники передают Киеву хорошую технику, но минимальное количество боеприпасов к ней, передает РИА «Новости».
Павел подчеркнул, что танки из-за этого становятся складским товаром, а в этом нет особого смысла. По его словам, нехватка боеприпасов «не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.
Ранее сообщалось, что Павел и его словацкий коллега Зузана Чапутова в пятницу приехали в Киев.
Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение
Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена
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Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.
«С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.
«Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.
«Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.
«Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.
Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.
Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).
Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».
На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».
Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.
Британия решила закупить для Украины дальнобойные ракеты
Британия решила закупить для ВСУ ракеты дальностью от 100 до 300 км
Лондон планирует закупить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новое оружие, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км, сообщили в пресс-службе Минобороны Британии.
Информация на сайте ведомства появилась 14 марта, однако внимание на это обратили только сейчас.
Помимо дальнобойных ракет, фонд поддержки Украины закупит системы противовоздушной обороны, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Общая стоимость вооружения, которое планируется закупить, составляет 520 млн фунтов стерлингов, пишет «Коммерсант».
Ранее китайские СМИ сообщали, что Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, но они оснащены таким образом, что в большинстве случаев совершенно бесполезны.
В Киеве раскритиковали заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине
Если нельзя исправить ошибки прошлого, то не нужно оправдываться, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на Украине.
Обращаясь к Меркель, Подоляк в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) указал, что если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться, передает РИА «Новости».
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине.
Зеленский признался, что теряет рассудок
Во время интервью президент Украины Владимир Зеленский пожаловался скандинавским журналистам, что чувствует, как начинает терять рассудок.
Он рассказал журналистам, что с начала российской спецоперации на Украине он не был в отпуске, поэтому ему иногда «нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок», сообщает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться.
Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области
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Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.
Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».
«В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.
Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.
В США усомнились в возможность «успеха» контрнаступления ВСУ
NYT: Контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом» из-за измотанности солдат после 14 месяцев непрекращающихся боев
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия, выразил мнение обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале.
Автор статьи признался, что поставленные руководством ВСУ перед украинскими войсками боевые задачи его пугают. Швирц констатировал, что после 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист, передает РИА «Новости».
Швирц констатировал, что для теоретического «успеха» Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные российские рубежи, а также недостатки своей армии. Он привел мнение американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления ВСУ, не дожидаясь поставок западных истребителей.
В Киеве раскрыли цель атаки на нефтебазу в Крыму
Атака, которая была совершена на нефтебазу в Севастополе, является частью подготовки к контрнаступлению ВСУ, сообщают украинские СМИ.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала это событие подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению, передает РИА «Новости».
В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты начал гореть резервуар с топливом. Губернатор города заявил, что до нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.
На главу УПЦ у Киево-Печерской лавры в Киеве пытались напасть радикалы
Союз православных журналистов Украины: Радикалы пытались напасть у лавры в Киеве на главу УПЦ митрополита Онуфрия
Группа радикально настроенных лиц попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия неподалеку от Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).
В Союзе православных журналистов Украины сообщили, что 29 апреля 2023 года возле Киево-Печерской лавры группа радикалов попыталась напасть на блаженнейшего митрополита Онуфрия, который вышел из храма Агапита Печерского, передает ТАСС.
На видео, опубликованном СПЖ, более десятка противников УПЦ преследовали митрополита Онуфрия после окончания молитвы в храме. Они пытались заблокировать автомобиль предстоятеля УПЦ, выкрикивая провокационные лозунги. По информации СПЖ, охрана монастыря и полиция оградили главу канонической церкви от агрессивно настроенных лиц, предотвратив нападение.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что кампания Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принявшая форму тотального запрета канонической церкви, вышла на абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень.
В СМИ раскрыли истинный настрой США по отношению к членству Украины в НАТО
США считают, что возможно Украине не нужно вступать в НАТО, а закрепить за собой возможные территории удастся только благодаря переговорам, пишет газета Monde.
Европейский дипломат рассказал изданию, что Вашингтон испытывает «враждебность» к возможному членству Украины в НАТО, вместо этого США предпочитают предоставление Киеву гарантий безопасности в двустороннем порядке, передает РИА «Новости».
Он также указал на то, что США планируют до президентских выборов в 2024 году добиться некоторой стабилизации в этом кризисе.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников
Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 670 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.
На Краснолиманском направлении потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении уничтожено свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».
Ранее группировка ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника