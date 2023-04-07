Чавушоглу призвал устранить препятствия для поставок удобрений из России

Глава МИД Турции Чавушоглу: Важно устранить препятствия для поставок удобрений из России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым реализацию зерновой сделки, добавив, что необходимо устранить препятствия для поставок удобрений из России.

По его словам, продолжать реализацию соглашения важно не только для поставок российского и украинского зерна и удобрений, но и для того, чтобы уменьшить последствия мирового продовольственного кризиса, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что во время переговоров Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС «Аккую», чей запуск существенно укрепит энергобезопасность Турции.

«Говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции «Аккую», – подчеркнул он.

Лавров добавил, что на 27 апреля запланирована церемония, которая посвящена доставке ядерного топлива на первый энергоблок.

«Говорили и о ходе работ по созданию в Турции газового хаба для транспортировки российских углеводородов», – подытожил глава российского МИД.

В пятницу в Анкаре проходят переговоры Лаврова и Чавушоглу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ожидает прогресса в реализации договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю, но пока часть сделки, касающаяся российского экспорта, «на 100% не работает».