Саакашвили заявил, что «умирает в тюрьме»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает из-за проблем со здоровьем в грузинской тюрьме.

По его словам, по возвращении в Грузию в 2021 году он был «здоровым энергичным мужчиной». Об этом он заявил изданию Politico через адвоката.

«Затем я был немедленно задержан грузинскими властями и помещен под стражу с тех пор... в заключении здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю», – сказал Саакашвили. Он утверждает, что в заключении у него развилось более 20 серьезных заболеваний, передает РИА «Новости».

Экс-президент заявил, что его вероятная смерть вызовет в Грузии «политический хаос», а в России будет рассматриваться как победа. За свое состояние здоровья он считает ответственной Россию.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что он продолжает терять вес, сейчас он весит 58 килограммов, политик отравлен, поэтому не может есть.