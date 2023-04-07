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Саакашвили заявил, что «умирает в тюрьме»
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает из-за проблем со здоровьем в грузинской тюрьме.
По его словам, по возвращении в Грузию в 2021 году он был «здоровым энергичным мужчиной». Об этом он заявил изданию Politico через адвоката.
«Затем я был немедленно задержан грузинскими властями и помещен под стражу с тех пор... в заключении здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю», – сказал Саакашвили. Он утверждает, что в заключении у него развилось более 20 серьезных заболеваний, передает РИА «Новости».
Экс-президент заявил, что его вероятная смерть вызовет в Грузии «политический хаос», а в России будет рассматриваться как победа. За свое состояние здоровья он считает ответственной Россию.
Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что он продолжает терять вес, сейчас он весит 58 килограммов, политик отравлен, поэтому не может есть.
Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.
Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.
Около 300 жителей Германии решили переехать в Нижегородскую область
Около 300 жителей Германии заявили о готовности переехать в Нижегородскую область
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Готовность к переезду в Нижегородскую область в 2023 году выразили около 300 жителей Германии, сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
По ее словам, в марте поступило письмо от граждан Германии, которые просили помочь соотечественникам в переезде на постоянное место жительства в Нижегородскую область, а также оказать помощь в трудоустройстве, передает ТАСС.
Она добавила, что готовность переехать выразили 300 человек, но это число может вырасти к концу 2023 года.
«Это связано с тем, что жители Германии видят огромный потенциал в сотрудничестве с Нижегородской областью», – цитирует Гусеву пресс-служба правительства региона.
В числе готовых к переезду есть представители технических профессий, связанных с металлообработкой, а также специалисты автопрома и судостроения, представители строительной отрасли и работники сельского хозяйства.
Решение о переезде появилось после участия граждан Германии в проекте «Автопробег дружбы». Гусева заявила, что удалось выявить потребность в создании государственной программы для поддержки тех, кто хочет жить в России.
В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
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Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.
В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.
Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.
В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.
Названы условия разговора Си Цзиньпина с Зеленским
Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов переговорить с Зеленским, когда позволит время
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, когда «условия и время будут подходящими», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с китайским политиком.
Си Цзиньпин заявил в ходе беседы, что готов переговорить с Зеленским, «когда условия и время будут подходящими», сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС
Ранее Зеленский заявлял, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, руководителю КНР направлено соответствующее приглашение.
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс заступилась за экс-президента
Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс считает, что экс-президент США не заслуживает тюрьмы
Фигурантка дела против экс-президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс заявила, что не верит в то, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.
По ее словам, она не думает, что преступления Трампа против нее заслуживают лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
Актриса добавила, что не боится давать показания, так как ей нечего скрывать, и она не боится говорить правду.
Напомним, ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание. Политику грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
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Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Фристайлистке Добровой диагностировали сотрясение мозга после драки в Сочи
Призера Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву и ее молодого человека, серебряного призера чемпионата России по ски-кроссу Артема Набиулина избили в Сочи, у спортсменки диагностировали сотрясение мозга.
Нападение произошло возле гостиницы в Сочи, где они остановились, конфликт начался со ссоры с неизвестным мужчиной и его спутницей, рассказала Доброва ТАСС.
Мужчина начал бить Набиулина, тогда спортсменка попыталась оттолкнуть нападавшего. В этот момент, по словам Добровой, девушка атаковавшего подбежала и разбила ей голову бутылкой пива.
После этого пострадавшая упала. Врачи зашили молодому человеку бровь, а ей – голову, у Добровой диагностировали сотрясение мозга.
Спортсмены решили не обращаться в полицию. В Федерации фристайла России указали, что они уже уехали из Сочи.
Предотвращена попытка прорыва госграницы России диверсантами ВСУ
В Минобороны рассказали о предотвращении попытки прорыва госграницы диверсантами ВСУ
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ВС России пресекли попытку прорыва диверсионной группы ВСУ госграницы в Брянской области, заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Около 8.30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск, сообщил Конашенков, передает ТАСС.
В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.
Кроме того, на Купянском направлении пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Действия ДРГ пресечены у поселков Новоселовское, Артемовка (ЛНР), Першотравневое (Харьковская область)
Он также сообщил об уничтоженной живой силе противника на Купянском направлении – свыше 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране
Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.
Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».
Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.
NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Володин спросил о заработке в России «поливающих страну грязью негодяев»
Володин запустил опрос на тему запрета получения денег за рекламу «негодяями, поливающими грязью Россию»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос на тему того, стоит ли запретить «негодяям, поливающим грязью Россию», получать деньги за рекламу, авторские права и средства из других российских источников.
Опрос открыт в Telegram-канале Володина. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти люди «получают доходы за счет наших граждан».
К моменту, когда участие в опросе приняли около 65 тыс. человек, за вариант «да» проголосовали 95% участников. Против выступили 3% участников голосования, вариант «все равно» выбрали 2%.
Ранее в Госдуме сообщали, что могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России.
Названо число поддерживающих переизбрание Байдена американцев
Опрос: Треть граждан США поддержали бы переизбрание Байдена на выборах в 2024 году
Лишь треть граждан США поддержали бы переизбрание нынешнего президента страны Джо Байдена в 2024 году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного каналом CNN.
Общий рейтинг одобрения Байдена на посту главы государства снизился до 42% по сравнению с январем, когда показатель составлял 45%. При этом, согласно свежим данным, деятельность президента-демократа на данный момент не одобряют 57% избирателей (против 55% двумя месяцами ранее), передает РИА «Новости».
В целом лишь 32% склонны полагать, что Байден достоин переизбрания на пост президента. Наименьшей популярностью он пользуется у граждан США младше 35 лет (лишь 26% опрошенных поддерживают повторное избрание политика на высший пост).
В опросе канала, проведенном по электронной почте и телефону, приняли участие почти 1,6 тыс. совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3,3 процентного пункта. Опрос проводился в течение предыдущего месяца и был завершен еще до того, как неделей ранее большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что популярность Джо Байдена оказалась на дне – около исторического минимума, причем обвал произошел всего за месяц. Одна из причин – банковский кризис, вторая – угроза посадить Дональда Трампа, которую пытаются реализовать в Демократической партии.
Захарова: США вручную управляют боевыми действиями на Украине
Вашингтон напрямую управляет боевыми действиями на территории Украины, координирует и контролирует киевский режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале напомнила слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что Киеву оказывается «разведывательная и информационная поддержка, чтобы позволить ему защищать себя и проводить операции».
«Кирби вновь подтвердил, что США координируют и контролируют действия киевского режима, в ручном режиме управляя боевыми действиями на территории Украины», – написала Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву.