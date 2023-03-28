Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии экс-президента Грузии

Мать Саакашвили заявила, что экс-президент Грузии достиг критического для здоровья веса

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, сейчас он весит 58 килограммов, политик отравлен, поэтому не может принимать пищу, заявила его мать Гиули Аласания.

Аласания заявила журналистам, что ее сын, экс-президент Грузии отравлен, поэтому он не может есть, и получать необходимый объем калорий. По ее словам, Саакашвили продолжает терять вес, который снизился до 58 кг, передает РИА «Новости».

В конце февраля врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что если вес политика снизится до 55 кг, то начнутся необратимые процессы, он будет прикован к постели.

Ранее правящая «Грузинская мечта» предложила Евросоюзу, осуществившему демарш в отношении состояния здоровья отбывающего шестилетнее заключение и находящегося в одной из лучших клиник Тбилиси экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, не ориентироваться на фейки.

Врачи клиники «Вивамеди» утверждают, что Саакашвили целенаправленно не принимает калорийную пищу, надеясь таким образом довести свое здоровье до такого состояния, чтобы власти Грузии выпустили его из заключения.

Напомним, в Грузии оскорбилась вручением Саакашвили норвежской премии за демократию.