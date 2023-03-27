Грузия оскорбилась вручением Саакашвили норвежской премии за демократию

Эксперт указал на беспрецедентное вовлечение США в украинский кризис

Военный эксперт Дандыкин: США тратят на Украину гигантские средства даже с поправкой на коррупцию

ВСУ получают беспрецедентную военную помощь от США, а НАТО во главе с Вашингтоном полноценно участвуют в украинском конфликте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал годовщину начала непрерывных военных поставок из стран НАТО на Украину.

Ровно год назад, в конце марта 2022 года, Украина получила первую часть крупнейшего пакета военной помощи киевскому режиму. С тех пор США приняли более тридцати подобных документов о военном снабжении киевского режима. Поставлено вооружений и боеприпасов на десятки миллиардов долларов.

«На вооружение ВСУ выделены огромные средства. Поток оружия идет постоянно. Транспортники в Польше разгружаются ежедневно. Также поставки идут через Румынию и другие страны. Я не исключаю, что сейчас США накачивают украинские военные структуры оружием для весеннего контрнаступления», – говорит Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

Собеседник также отметил, что значительная доля выделяемых Штатами средств оседает внутри страны. «Но даже с учетом коррупции и расходов на лоббизм, затраты США на Украину – гигантские», – добавил он.

Если говорить о темпах выделения средств, то они также беспрецедентны, причем это касается не только США, но и остальных стран НАТО. Тем не менее главенствующую роль в этом кризисе играет именно Вашингтон. В Белом доме хоть и заявляют, что США якобы «не являются стороной конфликта», но затраты США на украинскую кампанию доказывают обратное. Штаты воюют с Россией, используя украинцев лишь в качестве живой силы.

Кроме того, поставки летального оружия со стороны Вашингтона начались задолго до СВО. То же самое касается создания военной инфраструктуры на огромной территории от Яворовского полигона во Львовской области до баз в Очакове в Николаевской области.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин назвал страны Запада главными зачинщиками и подстрекателямии конфликта на Украине. «Вооруженный конституционный переворот [в 2014 году] – с этого все началось, – сказал глава государства. – Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».

Напомним, в середине марта 2022 года власти США одобрили первые пакеты так называемой военной помощи Украине. Сперва речь шла о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, а также противотанковых ракет Javelin.

В марте прошлого года президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором призвал Конгресс утвердить пакет военной помощи Украине на 12 млрд долларов. Позже в мае пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поставляли вооружения Киеву еще до начала СВО. По его словам, США и их союзники тренировали украинских солдат годами, и теперь они успешно показывают свои навыки на поле боя.

В том же месяце Байден подписал закон о поставках Украине военной помощи по ленд-лизу. Документ наделил президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества «для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей».

В феврале текущего года стало известно, что годовые затраты США на Украину составили 75,5 млрд долларов. По данным издания The Hill, на военную помощь ушло 29,3 млрд долларов. Еще 45 миллиардов Вашингтон направил «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и способности справиться с гуманитарным кризисом». 1,9 млрд ушло на гуманитарную помощь.

Издание также оценило траты на конкретные вооружения, поставленные Украине. В частности, каждая РСЗО HIMARS стоит четыре миллиона (далее все цены – в долларах), одна ракета к ней – 100 тысяч. В общей сложности США направили ВСУ 20 таких систем, напоминает «Коммерсант».

Кроме того, Украина получит 31 американский танк Abrams, каждый из которых стоит 10 млн. Помимо этого Вашингтон поставил Киеву свыше 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, более 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, батарею ПВО Patriot, 20 вертолетов МИ-17, 700 дронов Switchblade и 1,8 тыс. дронов Phoenix Ghost, 38 систем HIMARS, 109 БМП Bradley.