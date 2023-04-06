Прокурор Швеции предположил, что за ЧП на «Севпотоках» стоит спонсируемая государством группа

За взрывами на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит группа, поддерживаемая государством, заявил Reuters окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист, расследующий дело о диверсиях на газопроводах.

Такую версию он назвал «очевидным основным сценарием». При этом он подчеркнул, что в теории это могла быть и «независимая группа», передает ТАСС.

Кроме того, Юнгквист заявил, что тип взрывчатки, использованной на «Северных потоках», исключает «большое число участников».

Также он добавил, что прокуратура Швеции пока не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках расследования диверсии.

«В принципе, мы положительно относимся к сотрудничеству (с Россией), но в предварительном следствии мы фокусируемся не на том, кто это (диверсию) совершил, самое важное для нас – исключить, что Швеция каким-то образом была использована как платформа для этой диверсии», – сказал прокурор.

Ранее американский журналист Сеймур Херш отметил, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах «Северный поток» являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.