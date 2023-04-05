Путин: Россия не намерена самоизолироваться от других стран

Российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами других государств.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов», – приводит слова президента ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия будет проводить взвешенную многовекторную политику. Она продиктована приоритетами внутреннего развития страны и осознанием «особой ответственности» за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях.

Напомним, в среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России.