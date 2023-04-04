Прокурор: Украинский военный проверял национальность мариупольцев «паляницей»

Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, проверял его национальность словом «паляница», сообщила прокурор в Южном окружном военном суде, где проходит процесс над Чередником.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2020 года Чередник в составе своего подразделения прибыл в Мариуполь, где «принимал участие в военных действиях против вооруженных сил ДНР».

Как заявил прокурор, в ходе патрулирования местности в поселке Мирный, временно оккупированном Украиной, 27 марта 2022 года Чередник совместно с гранатометчиком заметили двух идущих по улице жителей поселка Поцелуева и Пискунова, после этого он несколько раз выстрелил в воздух, приказав им остановиться и лечь на землю, передает РИА «Новости».

После этого Чередник отвел Пискунова в сторону и с целью проверки национальной принадлежности последнего задал ему вопрос: «Что означает на украинском языке слово «паляница»?» На что Пискунов ответил, что не знает, в связи с чем Чередник «идентифицировал Пискунова как лицо русской национальности и приверженца Русского мира» и застрелил его.

Ранее украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР катаной.