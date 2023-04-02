Азовец признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР в Мариуполе катаной

Азовец Штукин признался в надругательстве над телом погибшего бойца ДНР

Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР катаной.

Штукин рассказал, что усадил тело бойца на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его катаной и перед отступлением оставил для устрашения наступающих российских подразделений, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что пытался проткнуть украденной в частном доме катаной область живота, но не смог, потому что на погибшем был бушлат, затем воткнул меч в шею, провернул несколько раз, вытащил и воткнул в район сердца.

Ранее боец батальона «Азов» (запрещен в России) Вадим Гуменюк с позывным «Флит», сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» в мае 2022 года, рассказал, как пытал и убивал военных и гражданских в Мариуполе.