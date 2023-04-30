В Британии сообщили об отсутствии у Киева выбора не наступать

The Times: Киев не готов к масштабному наступлению, но у него нет выбора

Украина не готова к масштабному наступлению, но у нее нет выбора, сообщили британские СМИ.

Как пишет британская газета The Times, американская разведка невысоко оценивает шансы украинской армии и считает, что Киев сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», передает РБК.

The Times отмечает, что у Киева нет иного выхода, кроме как перейти в наступление, чтобы сохранить поддержку стран Запада, поскольку Зеленский должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций».

Как сообщает издание, Украина поставит себе целью отвоевать Мелитополь, что позволит перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией, или Донецк, имеющий больше символическое значение.

Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как ВСУ измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев.