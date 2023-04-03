Эксперт: Участие в СВО дает политикам способность принимать решения в кризисных ситуациях

Политолог Потуремский: Депутат Сокол – один из ярких представителей новой кадровой политики России

В России четко наметилась тенденция выдвижения на руководящие должности кандидатов, прошедших СВО. Этот вектор задал сам президент. По его словам, участники боевых действий должны быть востребованы на государственном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Сокола, которого называют кандидатом на пост главы Хакасии на выборах в сентябре, орденом Мужества.

«Сергей Сокол отправился в зону СВО, исходя из собственного понимания гражданского долга. Это решение характеризует его как настоящего патриота. За более чем полгода он отлично показал себя, поэтому отмечен столь высокой наградой, удостоившись внимания президента страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Вне всяких сомнений: эта награда, опыт парламентария, а также сам факт участия в СВО будут иметь существенное значение для электорального успеха Сокола, если он решит баллотироваться на должность губернатора Хакасии на сентябрьских выборах», – отмечает эксперт.

«Он обладает огромным опытом работы в органах исполнительной власти. Помимо этого, Сокол – выпускник программы кадрового резерва РАНХиГС, так называемой школы губернаторов. Это также подтверждает его компетенции и соответствует тенденции последних назначений глав регионов», – подчеркивает собеседник.

«Вообще, в России четко наметилась тенденция выдвижения на руководящие должности кандидатов, прошедших СВО. Мы видим, что эта формирующаяся традиция уже реализовалась на примерах Чукотки и в Смоленске. Также на прошлой неделе врио губернатора Омской области был назначен Виталий Хоценко, который до этого работал в ДНР», – считает эксперт.

«Собственно, этот вектор задал сам президент. По его словам, участники боевых действий должны быть востребованы на государственном уровне. И это логично: боевая закалка дает человеку особое понимание ответственности и способность принимать решения в кризисных ситуациях», – акцентирует Потуремский.

«Новые политики, прошедшие школу СВО, делом подтвердили приверженность нынешним государственным задачам и как никто другой понимают важность сохранения единства страны. В этом плане Сокол – один из ярких представителей новой кадровой политики президента», – резюмирует Потуремский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества депутата Госдумы Сергея Сокола, который в данный момент принимает участие в специальной военной операции (СВО). Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Отмечается, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач». С наградой коллегу поздравил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Мой товарищ, депутат ГД, секретарь Хакасского отделения «Единой России» Сергей Сокол, настоящий мужчина, который сегодня вместе с тысячами других участников СВО выполняет свой воинский долг, стал кавалером ордена Мужества», – написал он в Telegram-канале.

Напомним, Сокол командует расчетом аэроразведки БАРС «Каскад» на одном из направлений фронта. Добровольно мобилизовался депутат в начале октября прошлого года в звании майора разведки. Сейчас подходит к концу срок его уже второго контракта.

«У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы. Поэтому нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну», – заявлял он.

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