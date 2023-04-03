Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы Сергея Сокола

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества депутата Госдумы Сергея Сокола, который в данный момент принимает участие в специальной военной операции (СВО).

Документ опубликован в понедельник на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

С наградой Сокола поздравил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мой товарищ, депутат ГД, секретарь Хакасского отделения «Единой России» Сергей Сокол, настоящий мужчина, который сегодня вместе с тысячами других участников СВО выполняет свой воинский долг, стал кавалером ордена Мужества», – написал он в Telegram.

Сокол командует расчетом аэроразведки БАРС «Каскад» на одном из направлений фронта. Добровольно мобилизовался в начале октября в прошлом году. Сейчас подходит к концу срок его уже второго контракта.

«Поздравляю нашего «Каскадера» с наградой!» – написал Турчак.

В январе 2023 года Сокол, принявший участие в СВО в качестве добровольца, решил продолжить службу в зоне проведения СВО в связи с истечением срока его первого контракта.