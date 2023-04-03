Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей

SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову

Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.

Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.

По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.

Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.