Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир с новой ведущей

Первый канал: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с новой ведущей

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал.

В сообщении Первого канала говорится, что принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?» может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала, передает РИА «Новости».

Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.

В сообщении поясняется, что для того, чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний, каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу, также установлены две несгораемые суммы: 5 тыс. и 100 тыс. рублей.

В 2017 году Караулова сама выиграла 3 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Напомним, в 2006 году телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» выставляли на продажу за 50 млн. фунтов стерлингов.