В Киеве пожаловались на неисправные итальянские самоходки

FT: Ни одна из переданных в этом году Украине Италией 20 самоходок не была готова к бою

В Киеве пожаловались на неспособность ни одной из 20 переданных Италией самоходных гаубиц технически выдержать бой, сообщает Financial Times со ссылкой на советников Минобороны Украины.

В Telegram-канале «RT на русском» указано, Соединенные Штаты все еще не поставили для ВСУ ракеты большой дальности или истребители F-16.

Издание отмечает, что в Киеве растут опасения, что имеющихся артиллерийских боеприпасов и другого вооружения не хватит для запланированного контрнаступления.

Ранее появилось мнение, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

