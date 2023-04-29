Польский генерал оценил возможности России для продолжения СВО

Начальник Генштаба Войска польского Анджейчак: У России достаточно средств для проведения специальной военной операции

России, в отличие от Украины, хватает средств для проведения специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак.

Высокопоставленный польский военный проанализировал финансовые возможности России до начала специальной военной операции, последующую динамику расходов и низкую эффективность антироссийских санкций и пришел к выводу, что Москва располагает средствами для участия в военном конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Do Rzeczy.

При этом начальник Генштаба Войска польского констатировал, что Киев, в отличие от Москвы, сталкивается с огромными экономическими трудностями. Как считает Анджейчак, темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего.

Высокопоставленный польский военный также признал, что в самой Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью, так как у республики нет боеприпасов, промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять национальные запасы, которые стремительно тают.

Тем временем западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности ситуации, они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о стабильных прогнозах по росту российской экономики.