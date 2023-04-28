Политолог Асафов: Россия и Турция на примере АЭС «Аккую» показали пример сотрудничества суверенных государств

Политологи назвали оптимальную модель российского парламента

Политологи указали на высокий уровень парламентской культуры в России

Парламентская культура в России имеет тысячелетнюю историю. При этом нынешний парламент – это живой организм, который быстро адаптируется и гибко реагирует на вызовы времени. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Российский парламентаризм: традиции, настоящее и будущее».

«Политика президента России Владимира Путина дала мощный стимул развитию нашего парламентаризма. Он уделяет особое внимание качеству представительства и подчеркивает, что он в равной степени всегда слушает представителей разных партий. Президент – для всех партий президент. Мы видим это сейчас, когда все общество консолидируется, включая парламентариев. Это говорит и о зрелости партийной системы, о зрелости парламентаризма», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

При этом российский парламентаризм имеет тысячелетнюю историю, в которой были разные периоды и разные формы выборности. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Они соответствовали историческим периодам и особенностям формирования нашей государственности. Российская система уникальная в своем историческом опыте. В северорусских городах история вечевой демократии достигла вершин. Избиралось общегородское представительство, были выборы на уровне районов и улиц, был представительный орган, который объединял всех выборных лиц – Совет господ», – рассказал он.

«С XVI века по конец XVIII действовал сословно-представительный орган власти – Земский собор. Даже название символизирует общность, единство русского народа. Он избирался на территории всей страны, в выборах участвовали практически все сословия. Земский собор решал весь стандартный набор парламентского функционала», – продолжил эксперт.

Шаповалов также напомнил, что в 1906 году начала свою работу Государственная Дума Российской Империи. Она просуществовала до 1917 года. Ей на смену пришла уже советская система представительства, которая состояла из более чем 50 тыс. представительных органов всех уровней. По словам историка, она была достаточно репрезентативной – в ее состав входили представители всех национальностей, а также профессиональных и социальных групп. Таким образом в ее состав входило значительное число людей, «обличенных депутатскими узами».

«Сегодня двухпалатный российский парламент символизирует оптимальную модель выверенного сочетания представительной и законодательной власти», – отметил Александр Коньков, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Выверенность модели, которая регулярно развивается, показывает, что парламент – это живой организм. В федеральном парламенте сегодня пять фракций, есть политические силы и в регионах. Это показывает, что «консолидированный парламент» – это представительство наиболее конструктивно думающих граждан нашей страны», – добавил эксперт.

«Восьмой созыв Госдумы обновился наполовину, появилась пятая партия, пришло много общественников – это предопределило стиль работы парламента в условиях новой реальности»,

– сказал Павел Склянчук, политолог, член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Он также отметил основные характеристики текущего созыва Госдумы. С одной стороны, депутатам запретили выезд заграницу. С другой стороны, у них добавились поездки на фронт. Кроме того, парламентарии приняли участие в разработке законодательства для интеграции исторических регионов России и принимают активное участие в социальной защите участников СВО и их семей.

«Произошла адаптация парламентаризма к новой реальности. Проводится работа на новых территориях. Российский парламентаризм достиг зрелости, сложилась политическая культура межпартийной дискуссии. Исполнительная и законодательная власть работают сообща», – подчеркнул эксперт.

«Требования и запросы к парламентариям сильно изменились, они становятся более гибкими. Когда мы столкнулись с пандемией, депутаты «Единой России» активно помогали и модернизировали систему здравоохранения. Сегодня – специальная военная операция, помощь и поддержка военнослужащих и их семей, интеграция новых регионов в правовое поле России», – говорит Дарья Лантратова, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

«Парламентарий не может прятаться в своем кабинете, его работа не может ограничиваться регламентом какого-либо комитета. Он должен помогать. Это отличительная черта парламентария сегодняшнего дня», – считает Лантратова. Кроме того, по ее словам, партия «Единая Россия» стала той самой политической силой, которая предоставила людям возможность помогать другим.

«Также в России отлично развит региональный парламентаризм. Законодательные собрания сформированы в каждом субъекте, их полномочий достаточно для того, чтобы отстаивать интересы жителей. Региональные парламенты имеют право законодательной инициативы на федеральном уровне, что дает им возможности поднимать на государственный уровень проблемы, общие для нескольких регионов или те, которые невозможно решить на уровне субъекта», – считает генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«В целом российская модель парламентаризма достаточно эффективна, она успешно балансируется с течением времени», – отметила она. Линдигрин также напомнила, что принятые в 2020 году поправки в Конституцию расширили и усилили полномочия народных представителей. Как отметила эксперт, с каждым новым созывом состав депутатского корпуса обновляется, отражая запросы людей «на земле».

«Россия каждый раз показывает высокий уровень организации выборов, стандарты которых кратно превышают общепринятые международные правила. Парламентаризм в России прочно стоит на защите прав и свобод граждан, обеспечивает защиту государственного суверенитета. На этом фоне в США расцветает нестабильность партийной системы», – отметила Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «НОМ», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ.

«При этом страны Запада считают своей обязанностью запускать волны манипуляций, фейков, и открыто вмешиваться в избирательный процесс в России. Сегодня это практикуется не только на федеральных кампаниях, но и на выборах уровнями ниже», – предупредила эксперт.

Напомним, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Этот праздничный день был установлен федеральным законом в 2012 году.

В 1906 году 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) начала свою работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. До 1917 года состоялись выборы четырех созывов Государственной Думы, а после Февральской революции представительной властью стали Советы.

Согласно Конституции, принятой в 1993 году, представительным и законодательным органом Российской Федерации является Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Госдумы.

Ранее политологи и депутаты рассказали газете ВЗГЛЯД о взрослении и эволюции системы российского парламентаризма.