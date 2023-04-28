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Политолог Асафов: Россия и Турция на примере АЭС «Аккую» показали пример сотрудничества суверенных государств
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Россия и Турция, сотрудничая в сфере мирного атома, подают всему миру пример взаимодействия между суверенными государствами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Асафов. Накануне президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую».
«К атомной энергетике была масса вопросов с точки зрения «зеленой повестки». Но затем грянул энергетический кризис, рукотворно созданный США с целью получения доминирования на рынке углеводородов. В этой связи многим странам пришлось пересмотреть свои подходы в энергетической отрасли», – сказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
«Российские прорывные технологии в сфере мирного атома, основанные на большой, серьезной школе, делают нашу страну сверхконкурентоспособной на этом рынке. На сегодняшний день у нас нет каких-то сопоставимых по уровню и качеству технологий соперников», – отметил он.
«Поэтому у России появляются перспективы взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с другими государствами. Стоит также отметить, что атомная энергетика – это не разовое, а долгосрочное взаимодействие, на десятилетия вперед. Кроме того, развивая такие проекты, мы показываем, как могут и должны сотрудничать подлинно суверенные государства, основываясь на уважении интересов и взглядов друг друга», – считает политолог.
«Наши технологии – это технологии будущего. Они оценены ведущими мировыми специалистами в отрасли как самые экологичные. Поэтому проекты Росатома – уникальное экспортное предложение, востребованное в разных странах мира и являющееся драйвером российской экономики», – подчеркнул Асафов.
В четверг президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу.
Российский президент назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран. «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил он.
Президент Турции от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую». Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году.
Перед мероприятием прошли переговоры лидеров России и Турции.
Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».
По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.
Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
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Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.
«С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.
«Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.
Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.
Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Россиян предупредили об изменениях по ипотечным выплатам с 1 мая
С 1 мая в силу вступят новые законы, касающиеся соцвыплат, пенсий, недвижимости и бизнеса.
Так, с 1 мая только Почта России получит право доставлять пенсии на дом (ранее это могли делать частные организации), такой закон подписал президент российский лидер Владимир Путин. Кроме того, получить соцвыплаты наличными можно будет исключительно в отделениях Почты России, а при изменении формы получения соцвыплат на безналичную, средства будут приходить на карту, передает «Вечерняя Москва».
Также в рамках программы «Мама-предприниматель» с 1 мая по 1 октября Минэкономразвития проведет обновленную программу с целью обучения ведению бизнеса 1,5 тыс. женщин по всей стране.
В центрах «Мой бизнес» пройдут тренинги по мотивации, генерации идей, составлению бизнес-плана.
Касательно жилья, с 1 мая Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, объясняя это тем, что ухудшились стандарты кредитования банками – в конце прошлого года одобрено около половины кредитов для заемщиков, которые тратят на выплату долгов свыше 80% от своего дохода.
Кроме того, Минпромторг предложил организовать эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, квасов и морсов. Планируется провести эксперимент с 15 мая этого года по 1 февраля 2024 года.
Отмечается, что Банк России решил сделать более выгодными переводы через систему быстрых платежей для тех компаний, которые работают в сфере ЖКХ. Так, с 1 мая максимальный размер банковской комиссии в системе быстрых платежей снизится ровно вдвое. Там уточнили, что для жителей страны, то есть физических лиц, оплата через СБП была и остается бесплатной.
Напомним, до 1 мая пенсионеры могут получить выплаты ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Речь идет о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, а также о приравненных к ним категориях граждан.
Политологи назвали оптимальную модель российского парламента
Политологи указали на высокий уровень парламентской культуры в России
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Парламентская культура в России имеет тысячелетнюю историю. При этом нынешний парламент – это живой организм, который быстро адаптируется и гибко реагирует на вызовы времени. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Российский парламентаризм: традиции, настоящее и будущее».
«Политика президента России Владимира Путина дала мощный стимул развитию нашего парламентаризма. Он уделяет особое внимание качеству представительства и подчеркивает, что он в равной степени всегда слушает представителей разных партий. Президент – для всех партий президент. Мы видим это сейчас, когда все общество консолидируется, включая парламентариев. Это говорит и о зрелости партийной системы, о зрелости парламентаризма», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
При этом российский парламентаризм имеет тысячелетнюю историю, в которой были разные периоды и разные формы выборности. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Они соответствовали историческим периодам и особенностям формирования нашей государственности. Российская система уникальная в своем историческом опыте. В северорусских городах история вечевой демократии достигла вершин. Избиралось общегородское представительство, были выборы на уровне районов и улиц, был представительный орган, который объединял всех выборных лиц – Совет господ», – рассказал он.
«С XVI века по конец XVIII действовал сословно-представительный орган власти – Земский собор. Даже название символизирует общность, единство русского народа. Он избирался на территории всей страны, в выборах участвовали практически все сословия. Земский собор решал весь стандартный набор парламентского функционала», – продолжил эксперт.
Шаповалов также напомнил, что в 1906 году начала свою работу Государственная Дума Российской Империи. Она просуществовала до 1917 года. Ей на смену пришла уже советская система представительства, которая состояла из более чем 50 тыс. представительных органов всех уровней. По словам историка, она была достаточно репрезентативной – в ее состав входили представители всех национальностей, а также профессиональных и социальных групп. Таким образом в ее состав входило значительное число людей, «обличенных депутатскими узами».
«Сегодня двухпалатный российский парламент символизирует оптимальную модель выверенного сочетания представительной и законодательной власти», – отметил Александр Коньков, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Выверенность модели, которая регулярно развивается, показывает, что парламент – это живой организм. В федеральном парламенте сегодня пять фракций, есть политические силы и в регионах. Это показывает, что «консолидированный парламент» – это представительство наиболее конструктивно думающих граждан нашей страны», – добавил эксперт.
«Восьмой созыв Госдумы обновился наполовину, появилась пятая партия, пришло много общественников – это предопределило стиль работы парламента в условиях новой реальности»,
– сказал Павел Склянчук, политолог, член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Он также отметил основные характеристики текущего созыва Госдумы. С одной стороны, депутатам запретили выезд заграницу. С другой стороны, у них добавились поездки на фронт. Кроме того, парламентарии приняли участие в разработке законодательства для интеграции исторических регионов России и принимают активное участие в социальной защите участников СВО и их семей.
«Произошла адаптация парламентаризма к новой реальности. Проводится работа на новых территориях. Российский парламентаризм достиг зрелости, сложилась политическая культура межпартийной дискуссии. Исполнительная и законодательная власть работают сообща», – подчеркнул эксперт.
«Требования и запросы к парламентариям сильно изменились, они становятся более гибкими. Когда мы столкнулись с пандемией, депутаты «Единой России» активно помогали и модернизировали систему здравоохранения. Сегодня – специальная военная операция, помощь и поддержка военнослужащих и их семей, интеграция новых регионов в правовое поле России», – говорит Дарья Лантратова, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия».
«Парламентарий не может прятаться в своем кабинете, его работа не может ограничиваться регламентом какого-либо комитета. Он должен помогать. Это отличительная черта парламентария сегодняшнего дня», – считает Лантратова. Кроме того, по ее словам, партия «Единая Россия» стала той самой политической силой, которая предоставила людям возможность помогать другим.
«Также в России отлично развит региональный парламентаризм. Законодательные собрания сформированы в каждом субъекте, их полномочий достаточно для того, чтобы отстаивать интересы жителей. Региональные парламенты имеют право законодательной инициативы на федеральном уровне, что дает им возможности поднимать на государственный уровень проблемы, общие для нескольких регионов или те, которые невозможно решить на уровне субъекта», – считает генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
«В целом российская модель парламентаризма достаточно эффективна, она успешно балансируется с течением времени», – отметила она. Линдигрин также напомнила, что принятые в 2020 году поправки в Конституцию расширили и усилили полномочия народных представителей. Как отметила эксперт, с каждым новым созывом состав депутатского корпуса обновляется, отражая запросы людей «на земле».
«Россия каждый раз показывает высокий уровень организации выборов, стандарты которых кратно превышают общепринятые международные правила. Парламентаризм в России прочно стоит на защите прав и свобод граждан, обеспечивает защиту государственного суверенитета. На этом фоне в США расцветает нестабильность партийной системы», – отметила Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «НОМ», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ.
«При этом страны Запада считают своей обязанностью запускать волны манипуляций, фейков, и открыто вмешиваться в избирательный процесс в России. Сегодня это практикуется не только на федеральных кампаниях, но и на выборах уровнями ниже», – предупредила эксперт.
Напомним, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Этот праздничный день был установлен федеральным законом в 2012 году.
В 1906 году 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) начала свою работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. До 1917 года состоялись выборы четырех созывов Государственной Думы, а после Февральской революции представительной властью стали Советы.
Согласно Конституции, принятой в 1993 году, представительным и законодательным органом Российской Федерации является Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Госдумы.
Ранее политологи и депутаты рассказали газете ВЗГЛЯД о взрослении и эволюции системы российского парламентаризма.
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
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Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.
Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.
По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.
Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Эрдоган поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую».
Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году, передает ТАСС.
Он заявил, что европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания.
«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
Президент Турции выразил надежду, что электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране.
По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением страны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.
Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.
Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.
Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».
Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.
Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Эрдоган подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания вышел к общественности, и подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую».
Эрдоган после болезни появился в прямом эфире, подключившись к церемонии на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».
Он вместе с президентом России Владимиром Путиным принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на станцию по видеосвязи.
Ранее президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
До этого Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана.
Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
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Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
«Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.
Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции
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Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».
«Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
Путин заявил о намерении России активизировать международные поставки газа через хаб в Турции
Россия нацелена на увеличение поставок газа в другие страны через газовый хаб в Турции, заявил президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую».
«Мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам газа в третьи страны, на это нацелено предложение о создании в Турции регионального газового хаба для снабжения природным газом заинтересованных зарубежных покупателей по рыночным ценам», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
До этого Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе.