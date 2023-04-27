Эрдоган поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую».

Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году, передает ТАСС.

Он заявил, что европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания.

«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

Президент Турции выразил надежду, что электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране.

По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.