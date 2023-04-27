Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции

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27 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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Как Запад паразитирует на развивающихся странах

Европу уличили в глобальной несправедливости Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press
Европа, с одной стороны, своими действиями загоняет себя в энергетическую ловушку. А с другой стороны, ставит развивающиеся страны в заведомо худшие условия, тормозит их прогресс и рост. Такие два тезиса высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Какие проблемы создает себе Европа и почему боится других стран? Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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  • С Китаем
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
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    Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции

    		   
    27 апреля 2023, 16:53
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.

    На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».

    «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

    Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
    Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
    		   
    27 апреля 2023, 15:34
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.

    Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.

    Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.

    В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.

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    В Турции анонсировали появление Эрдогана в четверг на мероприятиях онлайн
    Турецкий депутат подтвердил участие Эрдогана в четверг в мероприятиях
    		   
    26 апреля 2023, 22:12
    Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган намерен выступить в четверг в различных мероприятиях, вопреки слухам о проблемах с его здоровьем, сообщают турецкие телеканалы и депутаты парламента страны.

    Эрдоган примет участие в мероприятиях в формате онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телевидения.

    Между тем один из депутатов правящей в Турции Партии справедливости и развития заявил, что президент примет участие в церемонии на атомной электростанции «Аккую» в четверг, сообщает ТАСС.

    Между тем член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш заявил «Ленте.ру», что сообщения о том, что глава турецкого государства якобы перенес инфаркт, не соответствуют действительности. Он уточнил, что на самом деле Эрдоган заболел кишечным гриппом.

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    Политолог: В Ростовской области расширяется социальная инфраструктура для помощи Донбассу
    Эксперт Гагарин: Ростовская область активно развивается и помогает Донбассу
    		   
    26 апреля 2023, 20:05
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ростовская область – оператор проекта «#МыВместе с Донбассом». Ее можно считать примером помощи новым регионам, на который равняются другие субъекты Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

    «Ростовская область гостеприимно принимает тех, кто покинул зону ведения боевых действий. Регион и федеральный центр предпринимают все усилия и меры, чтобы переселенцы имели в доступе тот же пакет услуг, что и местные жители. Для этого расширяется инфраструктура. Таким образом, Ростовская область, помогая другим, помогает и себе. Регион развивается очень активно», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «В целом, приоритетной задачей нашей политики является выравнивание уровня жизни в новых регионах России. Наши граждане должны получать весь спектр социальных, бытовых, медицинских и других услуг. Эта задача «красной нитью» проходит через множество последних указов и распоряжений президента, и постановлений правительства. Это критерий, по которому оценивается деятельность глав регионов. И в этом смысле Ростовская область – пример правильности выполнения задач, стоящих перед всеми нашими регионами», – подчеркнул собеседник.

    «Еще одной приоритетной задачей является не только выравнивание регионов по уровню жизни, но и обеспечение всех участников СВО равными условиями социальной поддержке. Люди должны получать равные денежные довольствия и соцгарантии, независимо от того, в каком статусе они находятся в зоне СВО. Именно на это не раз указывал Путин, и про это говорил Голубев, когда сообщил про 25 различных форм поддержки участников СВО, принятых у него в регионе», – резюмировал эксперт.

    В среду президент Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам главы региона, с начала СВО через Ростовскую область в РФ въехало более 3,5 млн человек. В области сразу развернули 161 пункт временного размещения. Также власти организовали транзит людей в другие 43 региона страны.

    «Мы создали региональный штаб поддержки [участников СВО и их семей], в который перечисляют средства муниципальные образования, предприятия и жители. Также мы на законодательном собрании приняли 25 различных форм поддержки участников СВО и их семей», – добавил губернатор.

    «Ростовская область определена регионом – оператором по реализации проекта «#МыВместе с Донбассом». Создан большой центр, в котором участвует вся страна, и, конечно, наши волонтеры. В целом на различные цели по этому направлению мы перечислили около 3,5 млрд рублей», – сообщил Голубев.

    Также, Путин с Голубевым обсудили развитие системы медучреждений, улучшение инфраструктуры шахтерских территорий, где проживает около 700 тыс. человек, расширение вузовского образования в области, строительство Кочетовского и Багаевского гидроузлов, сбор зерновых и зернобобовых культур, а также рост регионального ВРП и индекса промышленного производства.

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    Стало известно об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
    BirGun: Эрдоган отменил запланированные на четверг интервью четырем телеканалам

    26 апреля 2023, 23:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Таийп Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны, сообщает газета BirGun.

    Президент Турции должен был 27 апреля дать интервью четырем телеканалам в прямом эфире, но интервью отменили, передает ТАСС со ссылкой на BirGun

    Ранее сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

    Сообщения об инфаркте у Эрдогана опроверг Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента, передает РИА «Новости».

    В правящей в стране Партии справедливости и развития заявили, что президент в четверг в онлайн-режиме поучаствует в церемонии на АЭС «Аккую».

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    Песков прокомментировал слухи о «попытке покушения на Путина с дрона»
    В Кремле публикации о «попытке покушения на Путина с дрона» назвали «желтыми измышлениями»

    27 апреля 2023, 13:01

    Текст: Александра Юдина

    В Кремле не обладают информацией о якобы попытке украинских спецслужб совершить «покушение на российского лидера Владимира Путина с помощью дрона», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент в мире много подобных «желтых измышлений», однако их наличие не является поводом с ними ознакомиться, передает ТАСС.

    Ранее немецкое издание Bild заявляло, что украинские террористы якобы готовили покушение на российского президента, якобы в Подмосковье упал украинский беспилотник типа UJ-22 с 17 килограммами взрывчатки.

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    Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
    Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
    		   
    27 апреля 2023, 15:55
    Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

    По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.

    Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.

    По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.

    Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.

    Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

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    Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
    Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
    		  
    27 апреля 2023, 16:20
    Фото: АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.

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    Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:47
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».

    По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.

    Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

    «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.  

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    Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор перед церемонией завоза топлива на «Аккую»

    27 апреля 2023, 13:12

    Текст: Ольга Никитина

    Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», сообщили в Кремле.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что разговор состоится ориентировочно в 15.00 мск. Сама церемония, по словам представителя Кремля, пройдет в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным. При этом позднее стало известно, что турецкий президент отменил интервью четырем телеканалам страны.

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    Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве
    Песков: Глава МЧС Куренков и губернатор Свердловской области Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве

    27 апреля 2023, 13:59

    Текст: Ольга Никитина

    Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о ситуации в поселке Сосьва, где в результате пожара были уничтожены 120 домов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что накануне Путин «плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады». В четверг, напомнил Песков, министр и губернатор побывали на месте происшествия, пообщались с теми, кто потерял дома, и после этого связались с главой государства, подробно рассказав ему о проблемах, возникших у людей, передает РИА «Новости».

    Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля.

    Планируется, что данная тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которая запланирована на 2 мая.

    «Определенно потребуется выделение средств, для этого нужно будет проработать тему в том числе с Минфином и другими ведомствами», – приводит ТАСС слова Пескова.

    По данным МЧС, около 180 строений сгорели за сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. В Сосьве погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.

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    Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейской»

    27 апреля 2023, 15:06

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин своим указом присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почетное наименование «гвардейская». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», передает ТАСС.

    Указ вступил в силу со дня подписания.

    200-я отдельная мотострелковая бригада существует с 1 декабря 1997 года, она сформирована на базе 131-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. Сегодня бригада является крупнейшим мотострелковым подразделением ЗВО, дислоцированным в Заполярье вблизи границы с Норвегией.

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    Эрдоган подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:28
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания вышел к общественности, и подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую».

    Эрдоган после болезни появился в прямом эфире, подключившись к церемонии на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».

    Он вместе с президентом России Владимиром Путиным принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на станцию по видеосвязи.

    Ранее президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.

    До этого Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана.

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    Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
    		   
    27 апреля 2023, 16:09
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.

    Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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    Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений

    27 апреля 2023, 16:16

    Текст: Ольга Никитина

    Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

    «За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», – приводит его слова ТАСС.

    Президент отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».

    В ходе встречи Путин также отметил, что Россия является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.

    Ранее глава государства заявлял, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

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    Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:38
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

    «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.

    Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.

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