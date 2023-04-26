В ВТБ предупредили об использовании мошенниками «биржи» аренды анонимных номеров

Мошенники в своих схемах для звонков под видом банков или других организаций стали активно пользоваться услугами площадок по аренде анонимных телефонных номеров, их необходимо блокировать, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Печатников объяснил, что на «бирже» аренды номеров за небольшую плату можно получить смс-код для регистрации в мессенджерах, соцсетях и других ресурсах, где необходимо подтвердить факт владения номером, но реального владельца определить невозможно, чем активно пользуются мошенники.

По его словам, закон не допускает использование номера человеком, который не прошел процесс идентификации, но владельцы «бирж» прибегают к уловкам, номера можно массово регистрировать на одного человека или использовать их с ограниченным сроком действия, передает ТАСС.

Печатников уточнил, что в марте доля мошеннических звонков в мессенджеры превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендных, также используются подменные номера виртуальных операторов сотовой связи.

Печатников заявил, что в этой связи ВТБ предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на «биржах», и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт и предусмотреть ответственность за передачу своего номера третьим лицам.

Также банкир обратил внимание, что мошенники стали использовать новую схему с фейковыми приложениями госкомпаний, за установление которых обещают бонусы и даже акции компании.

По его словам, на самом деле такие приложения работают по принципу финансовых пирамид: «клиентов» уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, при этом в приложении «высвечивается» все больший доход. Печатников отметил, что на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета, но лжеменеджеры тут же исчезают, как только клиент решит вывести всю сумму со счета.

Банкир отметил, что вместе с тем россияне становятся все более бдительными, сказал он. Уже более 1,5 млн пользователей сообщили об атаке злоумышленников и передали их номера в банк, чем помогли защитить от мошенников 5 млрд рублей средств клиентов.

Ранее в ВТБ сообщили, что мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы увеличить «добычу».