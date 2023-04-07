ВТБ выявил новую схему мошенничества

ВТБ выявил новую схему аферистов, которые увеличивают лимиты переводов клиентов

Мошенники, получив доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы, стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы увеличить «добычу», сообщила пресс-служба ВТБ.

Согласно сообщению пресс-службы, ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами, когда злоумышленники, получив доступ к личному кабинету пользователя, стремятся увеличить доступные там лимиты переводов, чтобы повысить сумму вывода на счета дропперов, передает РИА «Новости».

Чтобы заполучить доступ к онлайн-банкингу, мошенники используют стандартные уловки: представляясь сотрудниками банков, госорганов и других организаций, пытаются убедить потенциальную жертву в том, что на нее оформляется кредит или срочно необходимо сменить «финансовый» или «доверенный» номер телефона.

В ВТБ рассказали: чтобы защитить свои средства, необходимо проверять историю входов в учетную запись, а при малейшей угрозе – заблокировать ее или карту.

Ранее в ВТБ рассказали, что мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов – лиц, через которых выводятся деньги. В результате обманутые рискуют попасть под уголовную ответственность.