В НОМ дали оценку муниципальным выборам в России

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» оценили муниципальные выборы, прошедшие в 14 российских регионах в минувшее воскресенье (23 апреля).

В числе победителей – кандидаты от парламентских и непарламентских партий, а также самовыдвиженцы, сообщается на сайте ассоциации.

Региональные эксперты указали на высокий уровень конкуренции и общественный контроль.

В Магадане на довыборах депутата городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 явка составила 0,9%. Победу одержала кандидат от КПРФ Марина Лисовцова.

Крайне низкая явка избирателей обусловлена целым рядом факторов, отмечает член Общественной палаты региона, доцент кафедры юриспруденции Северо-Восточного госуниверситета Александр Чашин.

«Так, довольно значительно снизили явку неблагоприятные погодные условия. Кроме того, довыборы по единичным мандатам вызывают у населения не столь сильный интерес, так как партийно-политический баланс кардинально не меняется. Важно отметить и то, что были представлены только две партии и ни одного самовыдвиженца, а ведь именно внепартийные политики в последнее время вызывают у населения интерес и доверие», – сказал он.

В Псковской области пост главы Пустошкинского района по итогам выборов займет кандидат от партии «Единая Россия» Кравцов, за которого проголосовали 80,03% избирателей. В выборах приняли участие 2629 человек или 40,29 % от общего числа.

По словам руководителя экспертного клуба «Псковский регион» Ильи Стрелкова, выборы проходили в конкурентной среде. В электоральной гонке участвовали партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, и Партия Роста.

«Наиболее сильное сопротивление «Единой России» оказали КПРФ. Такое впечатление, что коммунисты проснулись от «зимней спячки» и решили ринуться в бой, получив в итоге 12,4%. Партия «Яблоко» у нас забилась под корягу в эти выборы, они испугались выставлять своего кандидата, не выставили наблюдателей. Одна из веских причин: почему выборы прошли без надуманных жалоб, и самое главное без провокаций», – поделился мнением об активности партий эксперт НОМ.

В Крыму досрочные выборы депутатов Ярковского сельского совета Джанкойского района завершились победой 10 кандидатов от партии «Единая Россия». Явка составила 34,3% избирателей. Жалоб в избирательные комиссии не поступало. На участках находились общественные наблюдатели.

«Выборы прошли организованно, без сбоев. Избирательная система Крыма показала свою устойчивость, что особенно важно перед предстоящими выборами-2024 с учетом того, что снова на Крым и Севастополь с Запада обрушатся потоки фейков, истеричных возгласов о нелегитимности выборов», — прокомментировал выборы политолог, эксперт НОМ в регионе Сергей Мельничук.

В Удмуртии на довыборах в советы депутатов в Балезинском, Вавожском и Сарапульском районах большинство голосов избирателей набрали кандидаты от «Единой России»: Баженов (46,11%), Савельев (58,8%) и Шкарупа (74,67%) соответственно. Средняя явка составила 22,33%. На всех участках работали камеры видеонаблюдения. В помещениях УИК находились наблюдатели от Общественной палаты региона, партий и кандидатов.

«В Балезинском районе не обошлось без попытки давления на избирательную комиссию со стороны наблюдателя от КПРФ. Однако это не помешало ее работе. Общественные наблюдатели рассказали нам об этом ситуации», – рассказала член Общественной палаты Удмуртии Юлия Симакова.

По словам политолога, эксперта НОМ Александра Юрпалова, все кандидата-победители показали себя достаточно сильными и конкурентоспособными: активно агитировали через наружную рекламу и в интернете, проводили встречи с избирателями. «Итоги голосования говорят и о том, что избиратели устали от грязных технологий: скандалов и давления на членов комиссий», – заключил он.

Итоги выборов в остальных регионах доступны на сайте НОМ.