Иностранные граждане попросили Россию эвакуировать их из Судана

Посол России в Хартуме Черновол сообщил о просьбах жителей стран СНГ и других государств эвакуировать их из Судана

О желании эвакуироваться из Судана посольству России сообщили 140 человек, к России обращаются за помощью граждане стран СНГ и ряда других государств, сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол.

В список, в котором «учитываются» россияне, дипломаты «и так далее», входят около 300 человек, сообщил посол. О желании эвакуироваться заявили 140 человек. Черновол пояснил, что список желающих покинуть Судан с российской помощью растет не за счет самих россиян, так как «они все уже определились», а «за счет граждан СПГ и некоторых других стран».

Работа над планом эвакуации ведется. По словам дипломата, пока вывезти людей из страны затруднительно, поскольку «любой выезд из посольства» потребует пересечения линии соприкосновения. Даже если обе стороны предоставят гарантии безопасности, такой шаг окажется «очень рискованным», передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле в Судане вспыхнули боевые действия из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны. Во результате столкновений погибли более 600 человек.

