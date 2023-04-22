Всероссийский студкорпус спасателей отметил 22-летие

Всероссийскому студенческому корпусу спасателей 22 апреля исполнилось 22 года, по этому поводу состоялось торжественное построение студенческих спасательных отрядов.

Во Всероссийском центре координации, подготовки и переподготовки добровольцев-спасателей с поздравлениями к собравшимся обратились первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По словам Кириенко, ВСКС за 22 года стал «настоящим сообществом профессионалов».

«За эти 22 года ВСКС стал одним из крупнейших объединений неравнодушных людей, готовых тратить свои силы, свою энергию, а иногда и рисковать жизнью для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи. Везде, где возникали природные или техногенные катастрофы, всегда в первых рядах на помощь приходили студенты-спасатели ВСКС. Так было на пожарах, на наводнениях, при формировании штаба #МЫВМЕСТЕ по помощи в период СOVID. Так было и тогда, когда помощь потребовалась жителям Донбасса. Спасибо вам за то, что вы делаете, за вашу работу», – сказал Сергей Кириенко.

Фальков же поблагодарил наставников и педагогов ребят, отметив, что 2023 год в России объявлен Годом педагога.

«Спасатель – это человек, который в первую очередь помогает ближним. Дорогие ребята, мы вами гордимся – вы сами можете стать наставниками», – сказал министр, предложив передать студентам полученный опыт будущему поколению.

Отличившиеся добровольцы были отмечены благодарственными письмами президента России.

Напомним, корпус спасателей был образован 22 апреля 2001 года. Ставилась цель объединить молодых добровольцев, желающих участвовать в работе спасателей. Участники корпуса помогали в тушении лесных пожаров, многие продолжают помогать жителям новых регионов России. Отряды сопровождают гуманитарные колонны, доставляют гуманитарную помощь, оказывают адресную помощь людям.