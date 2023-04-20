В Совфеде пообещали симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством России

Джабаров: Россия даст симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством

Россия, скорее всего, примет симметричные меры в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Джабаров также отметил, что «украинцы творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР». Он считает, что нужно выяснить, на каких правах посольство Украины находится в центре Москвы – аренды или в собственности, передает РИА «Новости».

По словам Джабарова, что решение будет за МИД России и не исключил, что здание посольства Украины могут национализировать.

Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.