Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через три минуты после запуска

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, однако спустя почти три минуты произошла нештатная ситуация, в результате которой ракета взорвалась.

Согласно трансляции SpaceX, 120-метровая ракета достигла высоты в 38 км и начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, передает ТАСС.

Первая ступень не отделилась, отмечает РИА «Новости».

Старт ракеты с площадки в Бока-Чика (штат Техас) состоялся в 08.34 по местному времени (16.34 мск).

При этом ведущие трансляции на сайте SpaceX заявляли, что в случае, если ракета сможет оторваться от стартового стола, испытательный запуск можно считать успешным.